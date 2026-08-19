Заради грешка на правителство на Борисов: Фирма на ТИМ получава 12 милиона евро държавни пари

Заради грешка на кабинета "Борисов" 3 България плаща почти 12 млн. евро на фирма на ТИМ. Решението за превеждане на парите е подписано в сряда от кабинета на Радев, след като държавата е осъдена на всички инстанции и е задължена да заплати обезщетението.

Казусът започва през 1994 г., когато превозвачът "Хемус ер", част от групата на ТИМ, получава правото да ползва безвъзмездно 20 декара терени на летище "София" за срок от 30 години.

През 2020-2021 г. приключва процедурата за концесионирането на летището като Министерството на транспорта, ръководено тогава от Росен Желязков, не се сеща, че има терени, които трябва да бъдат изключени от концесията, защото "Хемус ер" има право да ги ползва до 2024 г., пише "Сега". Така през април 2021 г. консорциумът "Соф Кънект" поема управлението на летището, получава и въпросните терени. Дни по-рано "Хемус Ер" сключва договор за наем за земите с друга фирма от групата ТИМ - "България Ер Меинтенанс". След като разбира, че декарите вече са част от концесията и няма достъп до тях, наемателят се отказва от договора.

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През 2023 г. "Хемус ер" завежда дело за имуществени вреди - пропуснати ползи от проваления договор за наем. На 9 април 2025 г. авиокомпанията печели делото във ВАС, който осъжда държавата да плати на авиокомпанията над 16 млн. лева главница. Според съда толкова би получила "Хемус ер" по проваления договор за наем.

Към обезщетението се добавя и законната лихва до момента на плащане на сумата. За да спре нарастването на сумата, заради трупащите се лихви, днес правителството на Румен Радев реши да даде 11 851 279 евро на Министерството на транспорта и съобщенията, което да се разплати с "Хемус ер".

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