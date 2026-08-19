Криза поредна: Картофите в Русия поскъпват, лоши новини за реколтата и догодина

Цените на картофите в Русия започнаха рязко да се покачват това лято, въпреки че обикновено намаляват по това време на годината в очакване на новата реколта. В началото на август картофите на едро в Руската федерация поскъпнаха с 38,9% на годишна база до 24,7 рубли за кг, докато цените на дребно се увеличиха с 22% до 56 рубли. Това показват данни на AB-Center, цитирани от Forbes.

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Увеличението на цените се дължи на намаляване на производството на картофи - докато миналогодишната реколта беше 8,5 милиона тона, тазгодишната ще бъде с 6% по-ниска, до около 8 милиона тона, казва Алексей Красилников, изпълнителен директор на Руския съюз на производителите на картофи.

"Поради неблагоприятните метеорологични условия, някои региони отбелязаха спад в реколтата, предимно в Урал, особено в Свердловска област, където дъждовете доведоха до много висока влажност на почвата", обясни Красилников. Според него Астраханската област, водещ производител на картофи, също няма да види голяма реколта.

Междувременно руските фермери намаляват площите, отредени за отглеждане на картофи, защото настоящите цени едва покриват производствените разходи. "През 2026 г., според предварителни данни, площта, заета с картофи в индустриалния сектор, ще намалее с 3,7% до 272 600 хектара. Това е най-ниското ниво през последните 18 години", отбеляза Алексей Плугов, изпълнителен директор на AB-Center.

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