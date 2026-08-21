САЩ пак удължиха срока за продажба на "Лукойл", засягащ и рафинерията в Бургас

Десетина дни след като Великобритания издаде поредна дерогация, удължаваща срока за продажба на чуждестранните активи на руския енергиен гигант „Лукойл“, и САЩ сториха същото. Министерството на финансите във Вашингтон разшири срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл“, до 00:01 ч. източно лятно време (07:01 ч. българско) на 19 септември, става ясно от съобщение в сайта на OFAC – Службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати.

Какво означават санкциите за България?

Всичко това произтича от санкциите на американския президент Доналд Тръмп срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" през есента на 2025 г. Така те бяха принудени да продадат международните си активи, тъй като наложените от администрацията мерки замразяват техните активи под щатска юрисдикция и заплашват с тежки вторични санкции всякакви международни банки, купувачи и контрагенти по света. Това прави нормалното опериране на бизнеса им извън Русия икономически и юридически невъзможно, включително на рафинерията край Бургас "Лукойл Нефтохим".

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Снимка: БГНЕС

Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) координира процеса, като налага изискването всяка финална сделка да бъде предварително одобрена от Вашингтон.

Срокът за продажбата няколко пъти беше удължаван, като последно изтичаше на 22 август.

На 12 август лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата „Лукойл“ в България, бе удължен от Великобритания. Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите в Лондон удължи срока до 29 октомври 2026 г.

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