Осигуряване на управител на фирма – СОЛ или ДУК

Разберете кои са различните видовете СОЛ, каква е разликата в осигуряването на СОЛ и ДУК и научете кой е най-подходящия вариант за Вашите нужди и бизнес.

Наскоро сте основали дружество в правна форма ООД /ЕООД или ЕТ ? Чудесно, но за да Ви излязат точни сметките накрая, е хубаво да планирате правилно осигуряването си. На първо място без значение от формата на дружеството или ако практикувате свободна професия, без да имате фирма, то Вие трябва да се осигурявате. To е необходимо за Вашето спокойствие и сигурност. Нека не забраняваме че осигуровките са и вид застраховка – в моменти, когато сме възпрепятствани да работим (при болест, майчинство, старост, трудова злополука, безработица), ние получаваме от държавата гарантиран месечен доход.

Осигурителната система в България е част от социалната ни политика. Тя се управлява основно от Национално осигурителния институт (НОИ) и Национално здравноосигурителна каса (НЗОК) и към тях се плащат месечните осигуровки. Най-общо казано държавното обществено осигуряване (ДОО) се разделя на няколко фонда:

За пенсия - при старост или инвалидност; За общо заболяване и майчинство; За трудова злополука и професионална болест; За безработица

Тези фондове са част от задължителното социално осигуряване, но при различните видове договори има различни специфики. Например, много хора не са запознати, че при работа на граждански договор не се плащат осигуровки за фонд Безработица и съответно при оставане без работа, няма да получат такова обезщетение от държавата.

Докато при социалното осигуряване, има донякъде пожелателен характер, в зависимост от вида на договора, то здравното осигуряване е задължително за всички граждани, без изключения. Здравната осигуровка дава достъп до здравната ни система - медицински услуги, лечение и право на обезщетение при болничен.

Какво се случва, ако спрем да плащаме здравните си осигуровки?

В практиката ни в счетоводна къща Clevercash все по - често възниква този въпрос. В наши дни много хора използват допълнително здравно осигуряване като социална придобивка от своя работодател. Това преимущество дава достъп до платени медицински услуги, особено в големите градове, и все по-рядко се прибягва до ползването на НЗОК. Освен тях има и много хора, които използват само платени здравни услуги и остават с впечатлението, че няма нужда да плащат своите здравни осигуровки. Но дали това е така? На практика можете и да не ги плащате, но това е нарушение, защото здравното осигуряване, както знаем е задължително за всички граждани в България, дори ако в момента сте безработен! Когато не плащаме здравните осигуровки, губим здравноосигурителните си права и трупаме задължения и лихви към НАП. Когато не сме внасяли повече от 3 последователни месеца в рамките на последните 36 месеца, губим своите здравноосигурителни права - тоест нямаме право на безплатни прегледи ,лекарства и болнична грижа по НЗОК. За всяко забавяне на плащането всеки ден тече законова лихва и така за няколко месеца, могат да се натрупат няколко стотин лева задължения. Когато имате задължения, а това лесно може да проверите с ПИК код на НАП, няма да може да използвате данъчните облекчения, които държавата предлага. Друг пример, когато решите да продавате свой имот или кола, нотариусът ще провери вашия здравноосигурителен статус и ако имате задължения ще се наложи да ги платите, заедно с лихвите. Според Закона за здравното осигуряване чл.109 ал.1 за възстановяването на правата трябва да заплатите всичките си задължения за 5 години назад. Проверка на своя здравноосигурителен статус може да направите тук à НАП здравноосигурителен статус - справка

След краткото въведение за същността на осигуровките и рисковете от тяхното неплащане идва въпросът: какъв избор за осигуряване имат собствениците на бизнес у нас?

Най - общо вариантите са два – самоосигуряващо се лице (СОЛ) или управител по договор за управление и контрол (ДУК).

СОЛ - Всичко, което трябва да знаем

Обикновено СОЛ е най-изгодният вариант, който мнозина предпочитат, когато се стартира бизнес. Самоосигуряващо се лице може да бъде всяко физическо лице, което упражнява трудова дейност за своя сметка. Това може да бъде едноличен собственик на капитала в ЕООД, съдружник в ООД, едноличен търговец ЕТ или да практикува свободна професия без дружество. СОЛ не може да се „наеме“ от вън, тоест лицето трябва да има собственост или участие в дружеството. Самоосигуряващото се лице трябва да се осигурява за социалните рискове Инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. По свое желание има право да се осигурява за рисковете „Общо заболяване и майчинство/ОЗМ”, тоест да ползва правото на обезщетение от държавата за болест и майчинство. Това означава, че ако не сме осигурени за този риск ,нямаме право на обезщетение за болничен. В случай че се разболеем и не работим, ще трябва сами да продължим да внасяме осигурителните си вноски за този период. Самоосигуряващото се лице може да избира освен рисковете, така и сумата за която да се осигурява, но тя не трябва да бъде под минималния осигурителен доход. Избраната сума трябва да е между минималния и максималния размер за съответната година от 01.04 2025г между 1077лв и 4 130лв. Важно е да отбележим, че самоосигуряване по смисъл означава „Сам внасям своите осигуровките“, тоест разходите за осигуровки НЕ СА разход на фирмата. Законът позволява съществуването и на хибриден вариант – т.н. СОЛ с личен труд. Разликата с обикновения СОЛ е, че лицето може да получава възнаграждение за труда си. Тогава осигуровките и възнаграждението вече са признат разход на фирмата, който се оскъпява допълнително с 10% данък. Към днешна дата минималната сума осигуровки, която трябва да платите, ако се осигурявате като СОЛ в различните варианти е следната:

СОЛ без фонд ОЗМ - общо 299.41лв. (27,8% от мин. доход 1077лв.)

СОЛ с фонд ОЗМ - общо 337.10лв. (31,3% от мин. доход 1077лв.)

СОЛ с личен труд без фонд ОЗМ - общо 377.17 лв.(27,8% от мин. доход 1077лв.+10% данък)

СОЛ с личен труд с фонд ОЗМ - общо 411.09 лв.(31,3% от мин. доход 1077лв.+ 10% данък)

Декларацията за самоосигуряване или т.н. ОКД-5 се подава в 7-дневен срок от датата на започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност. Подаването може да се извърши лично в офис на НАП, но най-лесният и бърз вариант е чрез личен ПИК- код. Ние от Clevercash съветваме всеки наш клиент да си издаде такъв, за да можем своевременно да проследим всички подадени декларации, осигуровки и данъци. Обръщам внимание, че започване на дейност се счита датата от първата издадена фактура или първата получена фактура, или първия сключен договор с клиент/доставчик.

Осигуровките се плащат всеки месец до 25-число на следващия месец от името на лицето СОЛ (не на фирмата). Тоест ако сте регистрирани като СОЛ на 15.08.2025г. то срокът за плащане на Вашите осигуровки е 25.09.2025г. Ако ги платите след тази дата започва да тече законова лихва. За да изчислите какъв би бил размера и НАП предоставят чрез свободен достъп услугата Лихвен калкулатор. През годината СОЛ-ът прави авансови вноски за осигуровките върху избрания месечен осигурителен доход и всеки месец подава Декларация Образец 1. Веднъж годишно до 30 април следващата година се подава Декларация образец 6, заедно с годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и справки за окончателния размер на осигурителния си доход за социално и здравно осигуряване (Таблица 1 и Таблица 2). Ако през годината сте имали повече доходи, от колкото първоначално сте се осигурявали, то следва да се направи изравняване на дохода и довнасяне по различните фондове. Някои хора избират да започнат да се осигуряват на минимална сума и в края на годината (30 април следващата) да си довнесат сумите. Други предпочитат, да се осигуряват на по-висока сума от самото начало. Всичко е въпрос на избор и правилно данъчно планиране. Осигуряване чрез СОЛ обикновено избират собственици с микро и малък бизнес, които имат ограничен бюджет и предпочитат да минимализират разходите си за осигуровки, докато им се разрасне бизнеса.

Clevercash съвет “Ако вече се осигурявате на друго място на максималния осигурителен доход 4 130лв, не дължите осигуровки като СОЛ. Можете да се регистрирате като такъв, но няма нужда да плащате, защото вече сте достигнали максималния доход“

Важно е да отбележим, че при земеделските производители и тютюнопроизводителите важат специфични облекчения и осигурителни правила. Исторически те винаги са имали по-нисък минимален осигурителен доход, но от тази година се изравниха с минималната заплата.

ДУК - Всичко, което трябва да знаем

Договор за управление и контрол (ДУК) се използва, когато искаме лицето, което ще е управител на дружеството, да получава възнаграждение за труда си. Основната разлика със СОЛ, е че ДУК може да е наето външно лице или собственик на фирмата. Единственото условие е да се впише като управител в Агенцията по вписванията. Минималният осигурителен доход зависи от прага на икономическата дейност на дружеството – тоест при различните сфери на дейност е различен. ДУК се осигурява за всички видове рискове и плаща 10% данък - тук нямаме право на избор, както е при СОЛ. Всеки месец отново до 25-то число се подават декларации за осигуряване Образец 1, както и декларация Образец 6. Осигуровките и самото възнаграждение са разходи на фирмата и плащането им става от нейно име. По характер, ДУК се приравнява на трудов договор, но с няколко особености. ДУК се урегулира от Търговския закон, а трудовия договор по Кодекса на труда (КТ). От тук произтичат и основните разлики, а именно че ДУК няма правата от кодекса на труда - няма регламентирано работно време, отпуски, почивки, няма и закрила при уволнение. При ДУК не се зачита и трудов стаж, защото реално това не е трудово правоотношение. Признава се само осигурителен стаж, както при СОЛ.

Правилното осигуряване е ключово за финансовата и социалната сигурност на всеки собственик на бизнес. Изборът между СОЛ и ДУК зависи от размерът на бизнеса, конкретните нужди и личните предпочитания. Накратко:

СОЛ е по-гъвкав и подходящ за стартиращ или малък бизнес, като разходите са лични и правото за обезщетение за болест и майчинство може да се избира.

ДУК се избира за по-стабилен бизнес и пълно осигуряване, като разходите се признават на фирмата, но без правата на Кодекса на труда.

Планирането на осигуровките и правилното им подаване гарантира спокойствие, достъп до здравна и социална защита и минимизира риска от финансови санкции. Важно е всеки предприемач да се информира навреме и да избере най-подходящата форма за своето осигуряване и да се довери на професионалисти.

Лилия Манева - Съосновател и главен счетоводител в Clevercash