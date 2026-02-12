P&G обединява сили с водеща неправителствена организация в подкрепа на семейства в нужда

Procter & Gamble, компанията зад брандовете Ariel, Fairy, Lenor, Pantene, Always и други водещи марки, обедини сили с Национална мрежа за децата, за да подкрепи семейства и общности в България. Компанията е дарила над 25 000 артикула от основни здравни и хигиенни продукти през цялата 2025г., които дарения са достигнали до центрове и семейства в нужда.

Благодарение на това сътрудничество, множество продукти от здравна и хигиенна необходимост, бяха предоставени на общности и хора в нужда. С този жест много от тях имат повод да възвърнат усмивките на лицата си отново, което е една малка победа за компанията.

„Дарението, което P&G отново направи и което ние предадохме през мрежата, достигна до хиляди деца и семейства, които се намират в много уязвима ситуация - като кризисни центрове, домакинства с ниски доходи и деца с увреждания. От името на нашите 138 организации-членове бих искал да изразя нашата искрена благодарност за тази подкрепа. Благодарим ви за непрекъснатата подкрепа.“, коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата в България.

Още от самото създаване на нашата компания основателите ни превърнаха социалните каузи в основен приоритет. Тези усилия продължават да изграждат доверие и да оформят идентичността на P&G и нашите марки. Независимо дали става въпрос за подкрепа на образованието по хигиена, осигуряване на базови нужди като питейна вода или доставка на стоки от първа необходимост на семейства, засегнати от бедствия, нашите марки, служители и партньори помагат на общностите по света чрез значими действия, които подобряват живота всеки ден.

За Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение от 138 граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в България. Насърчаването, защитата и зачитането на правата на децата са някои от основните ни принципи. НМД вярва, че всички политики и практики, които пряко или косвено засягат децата, следва да се разработват, прилагат и проследяват, като се взима предвид какво е в най-голям интерес на децата и като се ангажират активно и самите деца и млади хора. За да гарантира правата и да подобри благосъстоянието на децата и семействата в България, НМД провежда застъпнически кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и гражданите и с подкрепата на самите деца. НМД разработва информирани политики за децата и семействата, и работи с държавните институции за тяхното прилагане.