Орбан иска да направи Унгария велика сила на електромобилите

17 септември 2025, 14:45 часа 158 прочитания 0 коментара
Националистическият унгарски премиер Виктор Орбан опитва да превърне страната си с 10 милиона жители във „велика сила“ в електрическата мобилност, пише френския уважаван всекидневник Le Monde. Поводът за това твърдение е току-що откритата от BMW производствена площадка за прототипи в Източна Унгария за производството на новия SUV iX3. Ще последват и други откривания от китайските гиганти BYD и CATL. Но несигурността относно бъдещето на електрическия автомобил възпрепятства плановете на премиера, който е инвестирал сериозно в тази индустрия.

Началото на нова ера в Унгария

Прессъобщението е важно за BMW, тъй като преди две седмици немският автомобилен производител превози около сто международни журналисти от автомобилното изложение в Мюнхен (Бавария) до Дебрецен, тих град в източните покрайнини на Унгария, за да покаже чисто новата си фабрика, първата, посветена изключително на електрически превозни средства. В средата на полето - типична за унгарската провинция, големите сиви кубове, украсени с известната синьо-бяла шахматна дъска на производителя, са заобиколени от обширни фотоволтаични полета. ОЩЕ: Отново САЩ ще финансира зарядните станции за електромобили

Снимка: iStock

„Това не е просто нова фабрика, това е началото на нова ера“, казва Ханс-Петер Кемзер, жизнерадостният баварец, който ръководеше строителството на този обект, чието официално откриване се очаква да бъде официално в петък, 26 септември. 

Унгария между немската автомобилна индустрия и китайските производители

С 2000 работни места, създадени в този отдалечен кът на Унгария, заводът на BMW трябва да валидира както стратегията за електрификация на производителя, който планира да произвежда първия си изцяло електрически SUV, iX3, локално, така и тази на унгарското правителство, което мечтае да превърне страната в повратна точка между старата немска автомобилна индустрия, бореща се да премине към електричество, и новите китайски производители, възползващи се от ситуацията, за да се установят в Европа. ОЩЕ: Китай обяви план за стабилизиране на автомобилния сектор

Какви са опасенията?

Опасението е, че това откриване ще дойде във време, когато се засилват съмненията относно пазара на електрически превозни средства. В продължение на месеци производството на батерии в Унгария непрекъснато намалява. През юли например то все още е било с 20% по-ниско. 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
BMW Унгария Виктор Орбан автомобилна индустрия електромобили китайски автомобили
