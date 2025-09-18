Един от най-добрите треньори в света с иновативна практика

Луис Енрике е един от топ треньорите в световен мащаб вече над 10 години. Кариерата си край тъчлинията той започва във втория отбор на Барселона през 2008 година. След това последователно застава на чело на Рома, Селта Виго, първия отбор на Барса, националния отбор на Испания и от 2023 година води ПСЖ. През годините записа всевъзможни успехи, сред които и два требъла – с Барселона през 2015 година и с ПСЖ през миналия сезон.

Луис Енрике прекарва първото полувреме на трибуните

В последните два мача на ПСЖ Луис Енрике доказва, че е един от най-добрите и с иновативността си. Той прекарва първото полувреме на срещите на трибуните, в ложата за медиите, и наблюдава развоя на събитията от там. Прави го с цел да вижда от птичи поглед всичко, което се случва на терена и да бъде по-ефективен в съблекалнята на почивката. Така ще може да каже повече на възпитаниците си и да бъде по-полезен за отбора. През втората част Енрике се връща на треньорската скамейка и довършва срещата близо до терена.

За пръв път Енрике изпробва идеята си срещу Ланс

Тази иновативна идея той изпробва за пръв път в мача на ПСЖ срещу Ланс от четвъртия кръг от френската Лига 1. Парижани спечелиха двубоя с 2:0, а единият от головете падна през второто полувреме. След края на мача Енрике каза: „Винаги виждам треньорите по ръгби с тази различна перспектива и си помислих да направя същото“. Днес ПСЖ игра срещу Аталанта в първия си мач от Шампионска лига този сезон. Испанският специалист отново прекара първото полувреме сред трибуните и така затвърди вярата си в тази нова практика.

Иновативността на Енрике носи резултати

И изглежда тя работи за него, тъй като ПСЖ победи Аталанта с 4:0, а през второто полувреме паднаха два от головете. Целта пред ПСЖ и Енрике този сезон е минимум да повторят постиженията от миналата кампания. "След като ликувахме в Шампионската лига миналата година, нашата цел, заедно с клуба, града и феновете ни, е отново да напишем история и да спечелим втори пореден трофей. Трябва да бъдем амбициозни“. Това заяви испанският специалист на пресконференция преди мача с Аталанта.

