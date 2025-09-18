Въвеждат безплатни ясли за деца на семейства с ниски доходи в Испания

Правителството в Испания ще отпусне 175 милиона евро, за да осигури безплатни ясли за деца от семейства с ниски доходи. Мярката ще започне да се прилага от следващата година. Планът предвижда предоставянето на финансова помощ на семейства, които живеят под прага на бедността, за да могат да запишат децата от 0 до 3 години в ясли. През настоящата година прагът на бедността в Испания е 1072 евро на месец на човек.

Премиерът Педро Санчес обясни, че целта на мярката е да се улесни всеобщото образование в ранна детска възраст без финансови или културни ограничения. Предвижда се финансирането да продължи две години. Освен това, правителството ще промени законодателството, за да направи задължително намаляването на учебните часове за учителите. Ограничението ще бъде 23 часа седмично за преподавателите на деца от 1. до 4. клас и 18 часа за работещите в прогимназиален и гимназиален етап, предаде БНТ.

Тези часове вече са включени като препоръка в действащия закон за образованието, но не се прилагат в три от седемнадесетте автономни области. Това са Мадрид, Галисия и Кастилия-Ла Манча.