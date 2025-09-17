Американски технологични компании ще инвестират десетки милиарди във Великобритания

Великобритания и САЩ засилват връзките си в областта на изкуствения интелект, квантовите изчисления и гражданската ядрена енергия, като сключиха технологично споразумение, предаде Ройтерс. Водещи американски технологични компании, сред които Мicrosoft, заявиха готовност да осъществят инвестиции в размер на 42 милиарда долара в Обединеното кралство. Сделката за технологичен просперитет е част от второто държавно посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания.

Сделката за технологичен просперитет

Споразумението включва съвместни усилия за разработване на модели на изкуствен интелект в сферата на здравеопазването, разширяване на възможностите за квантови изчисления и оптимизиране на граждански ядрени проекти. Споразумението ще подкрепи икономическия растеж, научните изследвания и енергийната сигурност и в двете държави, посочиха от британското правителство.

Още: Доналд Тръмп кацна в Лондон, активисти организираха необичаен протест срещу него (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър заяви, че технологичната сделка има потенциала да оформи бъдещето на милиони хора от двете страни на Атлантическия океан и да осигури растеж и сигурност.

САЩ са най-големият търговски партньор на Великобритания, а големите технологични компании вече са инвестирали милиарди долари в своите дейности във Великобритания.

Съгласно обявените сделки, лидерът в областта на изкуствения интелект Nvidia ще разположи обекти със 120 000 графични процесора из цяла Великобритания.

Още: Смяна на върха: Нов лидер при най-скъпите компании в света

Компанията работи по разполагането на до 60 000 чипа с голяма изчислителна мощ Grace Blackwell Ultra съвместно с британската компания Nscale, която ще си партнира сOpenAI в проекта Stargate на американската компания и ще си партнира с "Майкрософт" за създаването на най-големия суперкомпютър с изкуствен интелект във Великобритания.

Мicrosoft обяви, че ще инвестира общо 22 милиарда лири в разширяване на облачната инфраструктура за изкуствен интелект, както и в суперкомпютъра, който ще се намира в Лутън, Североизточен Лондон.

Главният изпълнителен директор на Мicrosoft Сатя Надела обяви, че САЩ ще останат надежден технологичен партньор на Великобритания. "Ще инвестираме над 30 милиарда долара за четири години, за да надградим основите, които вече сме положили тук - най-голямата ни инвестиция в страната до момента", заяви Сатя Надела.

Дейвид Хоган, вицепрезидент и ръководител на отдела за продажби на Nvidia заяви, че инвестициите "ще превърнат Великобритания в производител на изкуствен интелект, а не потребител", посочва Ройтерс.

Вчера Google обяви, че ще инвестира 6,8 милиарда долара във Великобритания, включително в нов център за данни близо до Лондон, като същевременно продължава подкрепата си за изследванията в областта на изкуствения интелект чрез своя проект Google DeepMind.