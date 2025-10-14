Проект PlantaSYST десет години развива наука на световно ниво

Центърът за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), създаден по проект PlantaSYST, е първият български Център за върхови постижения в тази област. Финансиран е по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и подкрепен от Европейския фонд за регионално развитие. Това е и единственият български проект, получил одобрение от Европейската комисия по престижната програма „Хоризонт 2020“.

Днес ЦРСББ е утвърден партньор в европейското научно пространство. В него работят изследователи от България и още над десет държави, които реализират над 30 научни проекта и имат повече от 400 публикации в международни издания. Устойчивото развитие на Центъра се подкрепя и през новия програмен период от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ чрез програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, съфинансирана от Европейския съюз.

Тази година PlantaSYST получава важно международно признание – проектът е единственият български финалист в категория „Конкурентна и интелигентна Европа“ на конкурса REGIOSTARS 2025! Инициативата се организира ежегодно от 2008 г. насам и отличава най-иновативните и въздействащи проекти в Европа, финансирани чрез Кохезионната политика на Европейската комисия.

Гласуването за наградата на публиката е отворено до 15 октомври 2025 г. на официалния сайт на конкурса: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-1

Изследователите в ЦРСББ разработват иновативни решения в полза на устойчиво земеделие и човешко здраве - създават нови устойчиви сортове стопанско-значими култури, прайминг технологии и биостимуланти за повишаване толерантността на културите към абиотичен стрес и разработват органични продукти за дълголетие, фотозащита и превенция от затлъстяване и др.

На 15 октомври проф. Милен Георгиев, учен отличен в топ 1% на най-цитираните учени в света според класацията на Станфордския университет и член на изследователския екип на PlantaSYST ще представи проекта пред експертно жури в Брюксел.

“За нас е огромна чест, че PlantaSYST е сред финалистите на REGIOSTARS 2025. Тази номинация не само утвърждава стратегическото значение на ЦРСББ като Център за върхови научни постижения, който има реален принос към развитието на науката в България, но и показва, че страната ни е конкурентна на европейско и световно ниво в областта на биотехнологиите и растителните науки. Призоваваме гражданите да подкрепят със своя глас този значим за страната ни изследователски проект, за да покажем пред цяла Европа, че България застава зад научния си потенциал и неговия безспорен принос към устойчивото бъдеще на континента“, призовава проф. Георгиев.