Професионално видео заснемане и отразяване на събития в София и цялата страна

Търсите надежден партньор за професионално видео заснемане на събитие, фирмено представяне, интервю, репортаж или реклама? Имате нужда от Storytelling, Reels, Shorts и публикуване в интернет и социалните медии? Ние предлагаме цялостни услуги по видео и фото заснемане с професионална снимачна техника, екип от опитни специалисти и възможност за работа 24/7.

Работим в цяла България

Независимо дали сте в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново или друго населено място, нашият екип може да пътува и да организира професионално видео и фото заснемане, монтаж и публикуване.

Свържете се с нас за предварителен разговор и консултация според желания резултат. Телефон за контакт -> +359878237601

Предлагаме:

Shorts + споделяне

Reels + споделяне

Podcasts + споделяне

Storytelling + споделяне

Корпоративни видеа: (PR), (ESG), за вътрешно ползване

Видео реклама за Internet, TV и Social Media

Видео и Фото репортажи

Видео и Фото отразяване на събития

Видео и Фото заснемане на продукти и услуги

Интервюта с журналисти в "Студио Actualno"

Интервюта с журналисти на терен

Видео студия с пълно оборудване и възможност за White Label

Видео и илюстративно съдържание за социални мрежи YouTube, Instagram, Facebook, TikTok

Професионално оборудване и качествени видео кадри

Работим с професионална снимачна техника, която гарантира висококачествени снимки и видео кадри, подходящи за телевизия, онлайн медии, социални мрежи и корпоративни канали за комуникация.

Екип от професионалисти

Зад всеки проект стои екип от професионалисти с опит в създаването на качествено видео съдържание.

В зависимост от проекта можем да осигурим:

Видеограф

Оператор

Фотограф

Дрон оператор

Репортер

Сценарист

Копирайтър

Цялостен снимачен екип

Монтаж и постпродукция

Освен заснемане предлагаме и професионален монтаж на видеото, включително:

Подбор на кадри

Цветови корекции

Добавяне на музика и графики

Оптимизация за социални мрежи

Финални версии за уеб и телевизия

Видео репортаж и медийно отразяване

Специални ефекти

Вграждане на каш, продуктово позициониране

Превод и субтитриране

Предлагаме възможност за изготвяне на видео репортаж или платен репортаж за вашето събитие, бизнес или инициатива.

При желание на клиента съдържанието може да бъде публикувано и в един от най-посещаваните новинарски сайтове в България - actualno.com, което осигурява видимост, доверие и достигане до широка аудитория.

Снимане с дрон и въздушни кадри

За по-впечатляващо представяне на вашия бизнес, събитие или локация предлагаме професионално снимане с дрон. Заснемаме висококачествени кадри с дрон, които добавят различна перспектива и създават по-въздействащо визуално съдържание.

Дрон заснемането е подходящо за:

Корпоративни събития

Строителни и инфраструктурни проекти

Хотели и туристически обекти

Недвижими имоти

Фестивали и публични събития

Реализирани проекти

През годините сме реализирали десетки успешни видео и медийни проекти за клиенти катo MINI, УниКредит Булбанк, Pandora, BMW, Kaufland, Huawei, CUPRA, организации и обществени инициативи. Нашият екип създава професионални видео репортажи, бранд истории, интервюта, корпоративни представяния и специализирано съдържание, съобразено с целите на клиента и аудиторията.

Плейлист с реализираните сторителинг проекти можете да разгледате ТУК.

Специални проекти на WebGround

Сред примерите са корпоративни представяния, социални кампании, тематични репортажи и специални медийни формати, които комбинират професионално видео заснемане, журналистически подход и широко медийно разпространение. Сайтовете в портфолиото на WebGround достигат до над 2 милиона уникални потребители месечно, което предоставя допълнителна възможност за популяризиране на съдържанието пред широка аудитория. Научете повече на: webground.bg/specialprojects.

Телефон за контакт -> +359878237601