Професионално видео заснемане и отразяване на събития в София и цялата страна

Търсите надежден партньор за професионално видео заснемане на събитие, фирмено представяне, интервю, репортаж или реклама? Имате нужда от Storytelling, Reels, Shorts и публикуване в интернет и социалните медии? Ние предлагаме цялостни услуги по видео и фото заснемане с професионална снимачна техника, екип от опитни специалисти и възможност за работа 24/7.
Работим в цяла България
Независимо дали сте в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново или друго населено място, нашият екип може да пътува и да организира професионално видео и фото заснемане, монтаж и публикуване.
Свържете се с нас за предварителен разговор и консултация според желания резултат. Телефон за контакт -> +359878237601
Предлагаме:
- Shorts + споделяне
- Reels + споделяне
- Podcasts + споделяне
- Storytelling + споделяне
- Корпоративни видеа: (PR), (ESG), за вътрешно ползване
- Видео реклама за Internet, TV и Social Media
- Видео и Фото репортажи
- Видео и Фото отразяване на събития
- Видео и Фото заснемане на продукти и услуги
- Интервюта с журналисти в "Студио Actualno"
- Интервюта с журналисти на терен
- Видео студия с пълно оборудване и възможност за White Label
- Видео и илюстративно съдържание за социални мрежи YouTube, Instagram, Facebook, TikTok
Професионално оборудване и качествени видео кадри
Работим с професионална снимачна техника, която гарантира висококачествени снимки и видео кадри, подходящи за телевизия, онлайн медии, социални мрежи и корпоративни канали за комуникация.
Екип от професионалисти
Зад всеки проект стои екип от професионалисти с опит в създаването на качествено видео съдържание.
В зависимост от проекта можем да осигурим:
- Видеограф
- Оператор
- Фотограф
- Дрон оператор
- Репортер
- Сценарист
- Копирайтър
- Цялостен снимачен екип
Монтаж и постпродукция
Освен заснемане предлагаме и професионален монтаж на видеото, включително:
- Подбор на кадри
- Цветови корекции
- Добавяне на музика и графики
- Оптимизация за социални мрежи
- Финални версии за уеб и телевизия
- Видео репортаж и медийно отразяване
- Специални ефекти
- Вграждане на каш, продуктово позициониране
- Превод и субтитриране
Предлагаме възможност за изготвяне на видео репортаж или платен репортаж за вашето събитие, бизнес или инициатива.
При желание на клиента съдържанието може да бъде публикувано и в един от най-посещаваните новинарски сайтове в България - actualno.com, което осигурява видимост, доверие и достигане до широка аудитория.
Снимане с дрон и въздушни кадри
За по-впечатляващо представяне на вашия бизнес, събитие или локация предлагаме професионално снимане с дрон. Заснемаме висококачествени кадри с дрон, които добавят различна перспектива и създават по-въздействащо визуално съдържание.
Дрон заснемането е подходящо за:
- Корпоративни събития
- Строителни и инфраструктурни проекти
- Хотели и туристически обекти
- Недвижими имоти
- Фестивали и публични събития
Реализирани проекти
През годините сме реализирали десетки успешни видео и медийни проекти за клиенти катo MINI, УниКредит Булбанк, Pandora, BMW, Kaufland, Huawei, CUPRA, организации и обществени инициативи. Нашият екип създава професионални видео репортажи, бранд истории, интервюта, корпоративни представяния и специализирано съдържание, съобразено с целите на клиента и аудиторията.
Плейлист с реализираните сторителинг проекти можете да разгледате ТУК.
Специални проекти на WebGround
Сред примерите са корпоративни представяния, социални кампании, тематични репортажи и специални медийни формати, които комбинират професионално видео заснемане, журналистически подход и широко медийно разпространение. Сайтовете в портфолиото на WebGround достигат до над 2 милиона уникални потребители месечно, което предоставя допълнителна възможност за популяризиране на съдържанието пред широка аудитория. Научете повече на: webground.bg/specialprojects.
Телефон за контакт -> +359878237601