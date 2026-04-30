Сирски обяви задължителна ротация на фронтовата линия

Украинските военнослужещи на фронтовата линия трябва да служат на предни позиции до два месеца, след което трябва да бъдат сменяни в рамките на един месец. Това обяви днес главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски.

"За да се запази животът и здравето на военнослужещите, изпълняващи задачи както на фронтовата линия, така и в дълбочината на отбраната, подписах заповед за задължителна ротация на военнослужещите, изпълняващи задачи на фронтовата линия.

Командирите трябва да осигурят условия за престой на военнослужещите на позиции до 2 месеца с последваща задължителна подмяна (ротация), която трябва да се извърши не по-късно от един месец. Ротациите на нашите войници трябва да се планират предварително, като се вземат предвид обстановката, характерът на бойните действия и наличните сили и средства", пише той в Telegram.

Заповедта определя и задължителни изисквания:

▪️за медицински преглед и осигуряване на време за почивка на военнослужещите, изпълнили бойни задачи;

▪️за своевременно осигуряване (попълване) на боеприпаси и храна за военнослужещите, изпълняващи бойни задачи на позиции.

Според Сирски, заради дроновете, които доминират на бойното поле, самата логика на войната се променя, а понятията за фронтова линия, тил и дълбочина са значително изменени. Логистиката и придвижването са станали по-трудни както на бойното поле, така и между фронтовата линия и тила, посочва той.

