Няма почивка: Пак пожар в Перм, този път гори рафинерия на "Лукойл" (ВИДЕО)

30 април 2026, 12:11 часа 522 прочитания 0 коментара
Няма почивка: Пак пожар в Перм, този път гори рафинерия на "Лукойл" (ВИДЕО)

След като вчера, 29 април, в Перм украинските далекобойни дронове ударила петролопровод, рано сутринта днес, 30 април, те удариха и рафинерия там - на "Лукойл". Става въпрос за "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Видеокадри от мястото на събитието показват без съмнение, че има пореден успешен украински удар по руска петролна мощност.

Местният губернатор Дмитрий Махонин признава за атаката и че има "разрушения", обаче не били "значителни". Но руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира видеокадри от пожара и казва, че е уцелена рафинираща инсталация за първична преработка на петрол, именно тя гори.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" е една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в Перм. Част от групата „Лукойл“, рафинерията преработва над 13 милиона тона петрол годишно, произвеждайки широка гама от продукти, включително висококачествен бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и смазочни масла. Рафинерията е ключово промишлено съоръжение в региона и едно от най-технологично напредналите в страната, снабдявайки с гориво както вътрешния, така и експортните пазари.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
