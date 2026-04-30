Няма почивка: Пак пожар в Перм, този път гори рафинерия на "Лукойл" (ВИДЕО)

След като вчера, 29 април, в Перм украинските далекобойни дронове ударила петролопровод, рано сутринта днес, 30 април, те удариха и рафинерия там - на "Лукойл". Става въпрос за "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Видеокадри от мястото на събитието показват без съмнение, че има пореден успешен украински удар по руска петролна мощност.

New strikes in Perm also hit Lukoil’s Permnefteorgsintez oil refinery, expanding the attack beyond LPDS Perm to one of Russia’s major refining sites in the region. The operation targeted both oil logistics and refining infrastructure. #Russia pic.twitter.com/H9Q2YByvPo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2026

Местният губернатор Дмитрий Махонин признава за атаката и че има "разрушения", обаче не били "значителни". Но руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира видеокадри от пожара и казва, че е уцелена рафинираща инсталация за първична преработка на петрол, именно тя гори.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" е една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в Перм. Част от групата „Лукойл“, рафинерията преработва над 13 милиона тона петрол годишно, произвеждайки широка гама от продукти, включително висококачествен бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и смазочни масла. Рафинерията е ключово промишлено съоръжение в региона и едно от най-технологично напредналите в страната, снабдявайки с гориво както вътрешния, така и експортните пазари.

