Членство "в сянка" на Украйна в ЕС и приликите с България: Говори председателят на правната комисия в ЕП (ВИДЕО)

Председателят на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент Илхан Кючюк не е против идеята на Германия и Франция за така нареченото членство "в сянка" на Украйна в ЕС. Наскоро Financial Times съобщи, че Париж и Берлин са призовали Киев да получи статут на кандидат за членство, което би осигурило частична интеграция - без основните права, свързани с пълноправното влизане в блока, т.е. да няма достъп до основните финансови програми на ЕС и да няма право на глас при вземането на решения.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц заяви публично, че Украйна не може да се присъедини към Европейския съюз, докато води война, и че може евентуално да се наложи тя да приеме териториални отстъпки като част от бъдещо мирно споразумение с Русия. Той нямаше предвид, че за членство на Киев украински земи трябва да станат руски, а че ако се наложи Украйна да прави териториални отстъпки, да се открие пътят към членство в ЕС. Самият украински президент Володимир Зеленски счита, че влизането в ЕС трябва да е вписано при всяко евентуално мирно споразумение в бъдеще.

Паралелът с България в първите ѝ години в ЕС

Илхан Кючюк сравни целия този процес на евентуално постепенно интегриране на Украйна в ЕС с влизането на България в блока през 2007 г.

Снимка: Илхан Кючюк, БГНЕС

"Украйна трябва да бъде подкрепена до последно. Въпрос е на мнение най-вече на украинската държава кога да се преговаря. Този мир по някакъв начин трябва да бъде постигнат – но на каква цена, с какви гаранции, че това, което се случи с Крим и след това с Грузия, няма да се повтори, че няма да бъде атакувана нова държава? Международният ред в момента не е готов за такива гаранции. Не само заради позицията на американския президент Доналд Тръмп, че това е европейски въпрос. Трябва да търсим други подходи – явно е, че към настоящия момент не е възможно пълноправно членство и дълги преговори", каза той по време на онлайн брифинг с въпроси и отговори, организиран от Бюрото на ЕП в България.

Идеите на германския канцлер за постепенна интеграция на Киев, по думите му, имат логика. "Ние например бяхме лимитирани до британския пазар, не бяхме в Шенген и еврозоната, чувствахме се дискриминирани по Механизма за сътрудничество и проверка, трябваше да вкараме в Конституцията си да можем да продаваме земя и на небългарски граждани, трябваше да затворим ядрените си централи - 3-ти и 4-ти блок, което създаде буря. Направихме определени жертви, определени въпроси бяха сложени на масата и стигнахме до консенсус за постигане на по-голямата цел. Така че изобщо не е безсмислена тази идея", коментира Кючюк.

"Виждам идеята като логична, възможна и плод на усилия. Всеки трябва да положи допълнително усилие и креативност, за да се оправдаят очакванията на Украйна", смята председателят на правната комисия в Европейския парламент.

