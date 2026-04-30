Паметник в Северна Корея разкри колко точно севернокорейци дадоха живота си за Путин дотук

Севернокорейската армия, чиито войници участваха в боевете в Курска област през 2025 г., е загубила почти 2300 мъже там - убити. Това е заключението, до което стигнаха разузнавателни агенции след анализ на снимки на паметник на загиналите, който беше открит в Пхенян на 26 април.

"На паметника е поставена голяма плоча с имената на загиналите. На лицевата ѝ страна са изброени имената на 1144 севернокорейски войници. Имената са гравирани върху черната мраморна стена – по осем имена на ред в 143 колони, общо 1144 имена. Обратната страна на плочата също е гравирана с имената на загиналите в подобен формат", съобщава южнокорейското издание Donga.

През септември 2025 г. Националната разузнавателна служба (НИС) на Южна Корея съобщи на закрито заседание на парламентарната комисия по разузнаване, че броят на загиналите севернокорейски войници в руско-украинската война се оценява на приблизително 2000.

Още: Ким Чен Ун откри специален квартал в Пхенян за семействата на убити в Украйна войници (СНИМКИ)

В речта си при откриването на мемориал в Пхенян, севернокорейският лидер Ким Чен Ун обяви следното: "В този паметник вписахме нова история на приятелството между КНДР и Русия, написана с кръв, и нова история на справедливостта, спечелена с кръв". Цитатът е отразен от севернокорейската агенция "Донг". На церемонията присъстваха руският военен министър Андрей Белоусов и председателят на Държавната дума Вячеслав Володин.

Операцията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Курска област продължи от август 2024 г. до април 2025 г.

Още: Пушечното месо за Путин от Ким Чен Ун: Нови данни за убитите и ранените севернокорейски войници