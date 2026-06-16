Сигнал, че "Лукойл" отново е на загуба: В България плаща 0 лв. данъци, в Русия - над $15 млрд.

"Лукойл Нефтохим" отново е на загуба и съответно отново не плаща данъци към българската държава. За сметка на това внася в Русия налози на милиарди. За това сигнализира Димитър Събев, икономист в Института за икономически изследвания към БАН.

"Лукойл Нефтохим през 2025 г. е отново на загуба - 413 млн. лева, при 5.8 млрд. лева приходи. Това означава, че компанията е платила в българската хазна 0 лева данък печалба (и дори осчетоводява загубата си като "данъчна печалба"). През същата 2025 г. компанията е внесла в хазната на Руската федерация данъци и налози, различни от данък печалба, на стойност над 15 млрд. долара", коментира Събев.

Той припомня, че през 2024 г. платените от "Лукойл" налози в Русия са надхвърлили 20 млрд. евро. "През 2024 г. по някаква случайност компанията внесе в България корпоративен данък от 19 млн. лв.", допълва още той.

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"Не знам дали тази главоломна загуба на Лукойл в България за 2025 г. има връзка с личността на особения управител, със задухалите из София прогресивни ветрове - или с нещо друго?", пита Събев.

Новият особен управител

Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл" от началото на юни.

Това стана, след като вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев освободи действащия дотогава особен търговски управител Румен Спецов.

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"Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от Съвета по сигурност и потвърдено преди няколко минути от Министерския съвет. Евгени Симеонов Симеонов има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата "Лукойл". Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. Започва кариерата си в Министерството на икономиката през 2016 година в качеството си на младши специалист и благодарение на собствената си експертиза, упоритост и качества се издига до най-високото ниво – председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Това е най-релевантният и специализиран държавен орган, който провежда националната политика за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази", коментира тогава министърът.

По думите на Пулев досегашният управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност.