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"Нямам цялата картинка": Новият особен управител иска одит в "Лукойл"

08 юни 2026, 16:01 часа 330 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Нямам цялата картинка": Новият особен управител иска одит в "Лукойл"

"Нямам цялата картинка към днешна дата". Това обяви новият особен управител в "Лукойл" Евгени Симеонов по време на пресконференция. Ето защо той е решен в рамките на около месец да направи анализ за текущото състояние на рафинерията и останалите дружества от групата на "Лукойл", а следващата му стъпка ще бъде възлагане на независим финансов одит, който очаква да отнеме повече време. Симеонов предвижда въвеждане на мониторинг в производството - дали е достатъчно натоварено, какви сортове нефт се използват, като основната му цел е да върне нормалността в рафинерията и компаниите. 

"Изключителна чест е за мен да приема позицията. Основната цел, която аз имам пред себе си е да гарантирам непрекъснатата работа на рафинерията, снабдяването с горива за българския пазар да бъде безпроблемно, стриктно да се спазват санкционните режими. Заедно с екипа на "Лукойл България" и екипа на "Лукойл Нефтохим Бургас" да гарантираме защитата на българския национален интерес", заяви Симеонов. 

Имал ли е срещи със Спецов?

Симеонов отговори на въпрос дали е разговарял с Румен Спецов за ситуацията в "Лукойл". "Не съм се чувал и не съм се виждал с г-н Спецов", беше отговорът на новия особен управител.

Новият особен управител не е политическо назначение

От своя страна вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев беше категоричен, че Евгени Симеонов не е политическо назначение, а експерт. 

"Очакваме от него професионално управление, да покаже качества на добър стопанин и да въведе стриктна финансова дисциплина", добави още министърът.

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Той заяви, че правителството е предприело решителни мерки, за да закрепи и укрепи икономическите модели в "Лукойл", да подсигури нужното управление като опит, като експертиза, като капацитет.

"Знаем, че "Лукойл" с пазарното си поведение до голяма степен определя цените на горивата на колонка. За нас е изключително важно този актив да се управлява професионално, да има пълна отчетност както към правителството, така и към българските граждани и потребители", добави още Пулев. ОЩЕ: Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл", Спецов не се е отчитал от първия си работен ден

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Лукойл Лукойл Нефтохим Александър Пулев особен управител
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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