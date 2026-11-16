Болезнен удар: ЕС санкционира известни руски тролове, пропагандисти и хакери

Съветът на Европейския съюз взе решение да добави 30 нови физически и две юридически лица в списъка си със санкции срещу Русия. Акцентът е включването на Social Design Agency (SDA) - компания за връзки с обществеността и политически технологии със седалище в Москва, която осъществява мащабни проекти за манипулация на информацията и намеса, финансирани, ръководени и контролирани от Администрацията на руския президент.

SDA систематично манипулира медиите и средата в социалните мрежи, разпространява проруска пропаганда и дезинформация, както и провежда кампании за чуждестранна манипулация на информацията и намеса. Тя е организирала дезинформационни кампании, насочени конкретно към държави от ЕС, институции на ЕС и европейската обществена подкрепа за Украйна, включително в контекста на изборите за Европейски парламент през 2024 г., както и целенасочени операции срещу държави членки на ЕС като Германия и Франция.

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Днешните включвания в списъка обхващат 24 лица, работещи за SDA, които са допринесли в различна степен за разработването и провеждането на т.нар. европейска и украинска контракампания. Сред тях е собственичката на Wildberries, най-големия руски онлайн търговец Татяна Ким. Освен това - Московската рафинерия (Капотня), Омската рафинерия (най-голямата руска рафинерия) и тази в Кириши (Ленинградска област).

Санкционирани са руски пропагандисти

Освен това Съветът на ЕС включва в списъка пропагандисти като:

руските телевизионни личности Виталий Елисеев и Петър Марченко;

блогърът и военен коментатор от украински произход Юрий Подоляка;

Чей Боуз от RT International.

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Те са участвали в манипулиране на информацията и разпространяване на наративи, които легитимират и поддържат продължаващата руска агресивна война срещу Украйна.

Киберпространство: санкции и срещу хакерска група

Съветът включи в списъка със санкции и NoName057(16) - проруска хакерска група, която се появи за първи път през март 2022 г. след руската инвазия в Украйна и поема отговорност за кибератаки срещу правителствени органи, критична инфраструктура и частни компании в Украйна, САЩ и държави членки на ЕС.

В ЕС NoName057(16) е атакувала уебсайтове и портали от различни сектори, като е използвала атаки от типа „отказ на услуга“ (DDoS). Особено засегнати бяха енергийният, финансовият и транспортният сектор, съоръженията за водоснабдяване, както и политическите партии и кандидатите по време на изборни процеси.

Колаж: Actualno.com

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Лицата, попадащи под тези ограничителни мерки, са обект на замразяване на активи и забрана за пътуване, което им пречи да влизат или да преминават транзитно през държавите членки на ЕС. Освен това на гражданите и дружествата от ЕС е забранено да им предоставят средства пряко или непряко.

Съответните правни актове са публикувани в Официален вестник на ЕС, посочват от Съвета на ЕС.

Рамката за ограничителни мерки в отговор на дестабилизиращите действия на Русия беше установена на 8 октомври 2024 г., за да се насочи срещу лицата, участващи в действия и политики на правителството на Руската федерация, които подкопават или заплашват демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в ЕС и неговите държави членки, както и тяхната независимост. Режимът на санкциите е насочен също така срещу лицата, отговорни за хибридните дейности на Русия срещу трети държави и международни организации.

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Заедно с приетия днес пакет в списъка по този режим са включени общо 111 физически лица и 21 юридически лица.

По-рано днес ирландският министър на външните работи Хелън МакЕнти заяви, че ЕС се готви да одобри 113 нови добавки в списъка си със санкции, насочени срещу Русия. В изявление при пристигането си на срещата на министрите на външните работи в Брюксел, тя посочи, че списъците ще бъдат одобрени, докато блокът продължава обсъжданията по своя 22-ри пакет от санкции срещу Москва.

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