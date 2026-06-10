"Трябва да пречистим Одеса с огън": Соловьов призовава, Украйна изчисти с огън руска рафинерия и военен завод (ВИДЕО)

"Одеса е руски град. Сериозно? Одеса е град, който руснаци са издигнали. Но Одеса е град, който се посрами. Май, 2014 година – от този момент историята на "руската" Одеса се помрачи от историята на безкрайно предателство, в което участват жителите на Одеса. Има ги тези, които са смели и се борят с оръжие в ръка – като Игор Марков. И ги има такива, които дойдоха тук (в Русия) и постоянно са недоволни от нещо. Има и такива, които бяха заклеймени там, но те не вдигнаха оръжие да защитят родината си и да си върнат Одеса. Всичко, което правят, е стрелкови упражнения". Това заяви Владимир Соловьов, популярен руски телевизионен водещ и виден пропагандист на лъжите на режима на руския диктатор Владимир Путин – Соловьов се намира под санкции на ЕС.

"Не, не очаквам Одеса да се върне. Мисля, че трябва да бъде пречистена с огън. И после ще я възстановим. Това мисля – да не ги чакаме да се върнат и да не се бием за тях. Какво говориш – там са наши хора? Не, нашите ги убиха през май, 2014 година и продължават да ги убиват. Там вече наши няма", добави Соловьов.

Russian propagandist Solovyov called the residents of Odesa traitors and called for them to be destroyed with purifying fire. pic.twitter.com/NWeiU4fPkK — WarTranslated (@wartranslated) June 9, 2026

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Соловьов бълва думи, а Украйна - дронове

Междувременно, тази нощ украинските далекобойни дронове пак достигнаха до поредната руска рафинерия. Сега това е Куйбишевската рафинерия, собственост на "Роснефт". Губернаторът на Самара Вячеслав Федорищев публикува в канала си в Телеграм предупреждение специално за атака с дронове в района на Куйбишев и предупреждение за ракетна атака срещу Самарска област, но досега не е потвърдил поражения.

Само че руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира видеокадри, които показват, че в рафинерията е избухнал пожар.

Отделно, украинският мониторингов канал Exilenova+ съобщава за удар и в Чебоксари, Чувашия, по завода ВНИИР. Предприятието "ВНИИР-Прогрес" антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС - руския еквивалент на GPS, чипове за руските ракети "Искандер-М" и "Калибър" и УМПК модули за умни бомби.

"Рано тази сутрин Чебоксари беше ударен от ракетна атака. Броят на жертвите и повредената инфраструктура се установява в момента", потвърди и ръководителят на Чувашия Олег Николаев в официалния си канал в Телеграм.

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