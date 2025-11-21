САЩ са премахнали от мирния план одит на помощта за Украйна, предвидили са "пълна амнистия"

Украйна е поискала премахването на клауза от 28-точковия план за мир на САЩ, изискваща одит на цялата международна помощ, получена по време на войната. Тя би имала за цел да разкрие възможни схеми за корупция. Новината идва на фона на скандала с подкупи и опити за влияние върху държавни институции, включително "Енергоатом". В това разследване Националното антикорупционно бюро на Украйна разкри участие на бившия бизнес партньор на президента Володимир Зеленски - Тимур Миндич, двама министри загубиха постовете си, а имаше и искания за оставка на цялото правителство.

САЩ са премахнали клаузата

В последния проект за мирно уреждане на войната тази клауза е била премахната, съобщава The Wall Street Journal.

Киев е настоял тя да бъде заменена с формулировка, която предоставя "пълна амнистия за действия, извършени по време на войната" - именно това е залегнало в работния документ.

Мирният план

Планът за мир в Украйна, съставен от 28 точки и изготвен от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф (под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев) - е голямата тема около войната през последните дни. Проектът на плана, публикуван онлайн, чиято автентичност бе потвърдена от Белия дом, призовава украинската страна да отстъпи на Москва източната част на Донбас, която в момента е под неѝн контрол, и да приеме де факто контрола на Русия над части от регионите Херсон и Запорожие, където фронтовата линия ще бъде замразена.

Военните сили на Украйна ще бъдат ограничени до 600 000 души (по-малко от сегашните 800-850 хиляди), а целта ѝ да се присъедини към НАТО ще бъде прекратена.

Като цяло предложенията целят да отговорят на много от дългогодишните искания на диктатора Владимир Путин за прекратяване на войната и са описвани от западни и украински официални лица и анализатори като капитулация на Киев. А според Axios има заложена и точка за гаранции за сигурност, подобни на чл. 5 от договора на НАТО: САЩ и НАТО ще реагират с военна сила, ако Путин нападне пак Украйна, ЕС готви контраплан за мир.