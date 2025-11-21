Gen Z в Yettel: поколението, което търси доверие и смисъл в работата

Невена Стоева, Георги Ганчев и Михаела Попова

Трима млади професионалисти, започнали пътя си от Hub by Yettel, разказват как стажът се превръща в професия

Те растат в свят, в който технологиите се развиват по-бързо от всякога. Затова у тях се създава усещането, че могат да постигнат всичко – стига да им се даде шанс.

Поколението Gen Z не се страхува да експериментира, да променя посоката и да търси смисъл във всичко, което прави. За неговите представители работата не е просто професия, а място, където могат да учат, да се развиват и да оставят следа.

Точно такива са Невена Стоева, Михаела Попова и Георги Ганчев – трима млади професионалисти, които започват своя път в стажантската програма Hub by Yettel и днес вече са част от компанията на постоянни позиции. Историите им показват как правилната среда и доверието в младите могат да превърнат стажа в професия.

Невена – изкуството да сбъдваш мечти търпеливо

Когато случайно вижда обява за стаж в Yettel, Невена веднага решава да кандидатства. Привлича я това, че програмата продължава една година – достатъчно време, за да навлезе в работна среда и да натрупа реален опит.

Първата ѝ задача е отговорна – трябва да изпрати известие в приложението на телекома до хиляди клиенти. Денят преминава в проверки, тестове и внимание към всеки детайл. Усилията ѝ не остават незабелязани – три месеца след началото на стажа в отдела се освобождава позиция и така от стажант Невена става постоянна част от екипа.

Днес тя е Customer Lifecycle Management Expert. Разчита данни и прави анализи с цел пускане на рекламни кампании, свързани с Yettel TV, интернет за дома и бизнес клиентите.

Като представител на поколението Gen Z, Невена е чувала не малко клишета за себе си. „Най-често казват за нас, че не влагаме достатъчно от себе си, че не сме сериозни и че се отказваме лесно“, споделя тя. „Но ако ни се даде възможност, ще дадем всичко, на което сме способни – важно е само да има доверие и признание за усилията ни“.

Извън офиса Невена намира вдъхновение в малките неща – в спорта, в йогата и в любимото си хоби – оригамите. „Когато сгъваш хартия, се учиш на търпение и внимание. Казват, че който сгъне хиляда оригами, ще сбъдне една мечта“, усмихва се тя.

Невена Стоева, Customer Lifecycle Management Expert

Георги – между анализите и адреналина

Още от дете Георги има силен интерес към технологиите и начина, по който данните разказват истории. Когато решава да направи първите си стъпки в професионалния свят, избира Yettel. Там се присъединява към отдела „Кредитен риск“, където анализира клиентски данни и участва в оптимизация на процеси. „В началото най-силно впечатление ми направи екипната атмосфера – колегите са отворени, споделят знания и винаги са готови да помогнат“, разказва Георги.

След шест месеца му предлагат постоянна позиция и днес той е младши специалист „Статистически анализ“. За него това е първата работа и мястото, което му е дало увереността и подкрепата, от която е имал нужда за първите си професионални стъпки.

Като представител на поколението Gen Z, Георги често се сблъсква с клишета – че младите искат всичко наготово и че използват телефоните си само за забавление. Той вярва, че това са остарели представи: „Нашето поколение не търси лесното, а смисъла – важно е да знаем защо правим нещо и какво постигаме с него“.

Извън офиса винаги е имал интерес към автомобилите и моторните спортове. Мечтае един ден да си купи автомобил, който да модифицира и да изведе на писта. Казва, че това е неговата лична мотивация – да преследва целите си с постоянство, независимо дали става дума за данни или за скорост.

Георги Ганчев, младши специалист „Статистически анализ“

Михаела – вечният ловец на приключения

Връзката на Михаела с Yettel започва от нейното семейство. Майка ѝ е част от компанията от дълги години и именно тя я насочва към „Втора смяна“ – програмата на телекома за кариерно ориентиране на ученици от 10. до 12. клас, които са деца или близки на служители. Там Михаела за първи път вижда как протича един работен ден в реална бизнес среда и прави първите си стъпки.

След време пътят ѝ отново се пресича с компанията. Този път се присъединява към стажантската програма Hub by Yettel в отдела „Въвеждане на пазара“. „По време на стажа си имах възможност да участвам в различни проекти, които бяха много интересни – сред тях бяха повишаване на активациите за услугата „Смарт майстор“ и организацията на тиймбилдинга на нашия отдел“, споделя Михаела.

Днес тя вече е на постоянна позиция като специалист в същия екип. Това, което я мотивира най-силно, е усещането, че е част от организация, която цени идеите на младите и им дава пространство да ги реализират.

Като представител на Gen Z, Михаела често се сблъсква с клишета – че хората от нейното поколение са мързеливи или не искат да се трудят. Тя смята, че това мислене отдавна не отразява реалността. „Истината е, че сме амбициозни и искаме да се развиваме. Вярваме, че работата трябва да носи както резултати, така и удовлетворение“, казва тя.

В личен план описва себе си като „ловец на приключения“ – обича свободата, природата и пътуванията. Любимите ѝ дестинации са Барселона и Париж, като споделя, че и двете описват по една малка част от нея: „Барселона е слънчев и весел град – точно като мен. А Париж е градът на любовта – напомня ми колко е важно да правиш всичко с чувство и сърце“.

Михаела Попова, специалист „Въвеждане на пазара“

Повече за професионалния опит и преживяванията на Невена, Георги и Михаела – научи във видеото по-долу.

