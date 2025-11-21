Пет месеца преди концерта си в София: Ерос Рамоцоти пусна нов албум

Днес, 21 ноември, Ерос Рамацоти отбелязва премиерата на новия си албум „Una Storia Importante“/„Una Historia Importante“ – проект, който събира в себе си четири десетилетия музика, емоции и истории. Албумът излиза по целия свят във всички физически и дигитални формати, включително специални издания на двоен винил, CD и делукс версии, които може да намерите в musicmall.bg. Българската публика ще има възможността да чуе албума на живо на 24 април 2026 г. в Арена 8888 София, в грандиозен концерт, организиран от Fest Team.

Ерос Рамацоти е символ на италианската поп музика с повече от 80 милиона продадени албума, над 9.3 милиарда стрийма и близо 2 милиарда гледания в YouTube. Неговата най-голяма сила остава връзката с публиката – „важната история“, която той споделя с феновете си вече четири десетилетия. В „Una Storia Importante“/„Una Historia Importante“ намират място някои от най-обичаните песни на Ерос – както на италиански, така и на испански език – представени с напълно нови аранжименти, както и няколко чисто нови парчета. Сред тях е хитовият „Il mio giorno preferito“ / „Mi día preferido“, който донесе на Ерос рекорд: той стана първият артист през 2025 г., дебютирал директно под №1 в класацията EarOne Airplay.

Проектът, събрал 15 парчета, е реализиран заедно с известния продуцент CanovA и включва участия на впечатляващи международни имена, сред които Алиша Кийс, която се присъединява в новата версия на „L’aurora“ / „La Aurora“, създавайки нежно и силно вокално партньорство с Ерос. В албума участват още Carín León, Lali, Kany García, Ultimo, Giorgia и Андреа Бочели – артисти, които придават съвременен прочит на едни от най-разпознаваемите мелодии на Рамацоти.

Световното турне „Una Storia Importante World Tour“, вдъхновено от този нов музикален етап, започва на 14 февруари 2026 г. в Accor Arena, Париж, и ще премине през 30 държави в Европа, Северна Америка, Канада и Латинска Америка. След само пет месеца турнето ще направи своята спирка в София – на 24 април в Арена 8888 София, където публиката ще се потопи в парчета като “Festa”, “Domani”, “Mañana”, “Solo insieme a te”, “Stupide parole romantiche”, “Estúpidas palabras románticas”, “5 secondi”.

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticketstation.bg, на цени от 99 лв. Допълнителна информация за турнето и албума може да откриете на ramazzotti.com, friendsandpartners.it, а за повече информация около събитието в София следете социалните мрежи на festteam.bg и ticketstation.bg.