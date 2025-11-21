Зли духове, бомби и жонглиране с числа: Бюджет 2026 г. мина на първо четене

Парламентът прие Закона за държавния бюджет за 2026 година на първо четене. "За" него гласуваха 131 народни представители, "против" - 87 и "въздържали се" - 0, с което той беше приет. От залата отсъстваха депутатите от "Величие", като дори ги нарекоха от парламентарната трибуна "египетската група". Междувременно, за да бъде приет първият бюджет в евро на страната - парламентът работи с удължено работно време, а дебатите по него продължиха близо пет часа.

Предвиденият бюджетен дефицит в първия ни бюджет в евро е 3,857 млрд. евро - точно 3% от БВП. Превидените приходи са в размер на 31,283 млрд. евро, докато разходите са 17,676 млрд. евро. В разходната част обаче влизат и бюджетните трансфери – общо 16,254 млрд. евро, като тук влизат държавното обществено осигуряване (ДОО) с 6,329 млрд. евро, общините – 5,107 млрд. евро и бюджета на НЗОК – 2,378 млрд. евро. Вноската ни в Европейския бюджет е 1,209 млрд. евро.

Бомбата в бюджета и злият дух

Дебатите започнаха със спор за новия софтуер за бизнеса СУПТО между "Да, България", финансовия министър Теменужка Петкова, в който се намеси и Костадин Костадинов от "Възраждане".

"Нека видим какво се случи, когато вие поехте финансите на държавата през 2025 г. - вие отхвърлихте бюджета на служебния кабинет и внесохте бюджет, който за първи път от времето на Жан Виденов насам преразпределя 43.5% от БВП. Още тогава ви казахме, че това е неустойчиво и че няма да ви излезе приходната част на този бюджет, което се случва", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Според него това е една бомба, която ще избухне и тя току-що се е взривила, затова властта бърка в джоба на всеки български гражданин с 600 лв. и на всяка българска фирма - един път през данък дивидент, втори път през вдигане на пенсионните осигуровки.

От ПП-ДБ разкритикуваха и високия дълг на страната.

Александър Иванов от ГЕРБ отговорни, че Асен Василев е злият дух на популизма, който още не е напуснал българската политика. "С цел не да ви обидя ще кажа, че сте крайно безочлив да говорите тези неща от трибуната на Народното събрание, при положение, че нашата парламентарна група по време на вашите предлагани бюджети, които бяха по два-три на година, сме ви говорили много от нещата, които се опитвате да изкарате срещу това управление", заяви Иванов. Според него ПП-ДБ целят да не се влезе в еврозоната.

"Не може да ви се отрече, че жонглирате умело с числата. Добър манипулатор сте, успявате така да поднесете информацията, че да ви засвидетелства аудиторията някакво доверие", добави финансовият министър Теменужка Петкова.

Тя не прие съветите на Василев как да се събират приходи. "Към деветмесечието на тази година сме събрали със 7.7 млрд. лв. повече приходи спрямо същия период на миналата година и 6.1 млрд. лв са данъчни приходи. Не ни учете как да събираме приходи. Ръстът в приходите е рекорден", каза още министърът на финансите.

Междувременно Йордан Цонев от ДПС - Ново начало" отбеляза, че няма вечни договори в икономиката и отрече да има "разстрел" с осигуровките. "Ние от ДПС подкрепяхме съзнателно вдигането на пенсиите, защото те бяха свити", добави Цонев.

Той коментира безпокойството на опозицията от тенденцията за рязкото нарастване на дълга. Цонев обаче е на мнение, че е много обезпокоително, че страната ни е била на 21% дълг, а другите в Европа на 100%. "Ние какви сме - някакъв остров на икономическата мисъл, а те си построиха железници", добави още Цонев.

От "ДПС - Ново начало" обявиха, че не бива да се очаква от тях, че ще съкращават инвестициите за общините.

В спора се намеси и вицепремиерът Гроздан Караджов, който посочи, че по бюджета се налагат митове, да не казва лъжи. "Особено агресивно се налага една теза и това е тезата за това как държавата взимала по 600 лв. от всеки български гражданин. Това е или неумение да се смята, непознаване на математиката, или е директна политическа манипулация. Лошото е, че се прави от човек, който минава за разбиращ как се борави с числата, но изглежда и това е голям мит", каза Караджов.

Той заяви, че този мит идва от увеличението на осигуровките, които се променят с 2%, но твърдението, че всеки българин ще ги плати, е лъжа, защото работникът поема само 0.88%, а там има приспадане от данъка му общ доход, следователно при средна заплата 2678 лв., работникът ще плати 21 лв. месечно, сега да ги умножим по 12 месеца – 254 лв. годишно, не 600 лв.

Той добави, че някои хора като чуят за бъркане си някъде, твърде много се превъзбуждат.

Касичките, АПИ и кадрите на Асен Василев

Асен Василев посочи, че БЕХ и ББР са касички. "Ще ви кажа и още една касичка - АПИ - ще строи 8 км околовръстен път на София срещу 2 млрд. лв. - 250 млн. лв. на километър. 1 млн. лв. на ден даваме по вече съществуващ договор за мантинели", заяви Асен Василев.

"Спуканата гума в управлението сте вие и държавата е на това дередже заради решения, които сте взимали вие. На всичкото отгоре бяхте и поканени, вие дори не дойдохте - дойде г-н Мирчев, г-н Божанов", заяви регионалният министър Иван Иванов.

Той коментира и околовръстния път на София, който определи като най-сложния проект не само за столицата, за страната. "Аз прекрасно работя с вашите кадри. Ако търсите кусури - ги търсете след себе си", добави още регионалният министър.

Плоският данък

Асен Василев засегна в изказването си темата за плоския данък, тъй като според него бюджетът е една измислица, която поставя на карта данъчно-осигурителния модел в страната. "Веднъж тръгнете ли да преразпределяте 45%-55%, това означава да се смени изцяло данъчният модел, да се мине към прогресивен данък", добави Василев, като посочи, че така ще се натоварят българските граждани с немски данъци, когато са с български заплати.

Темата продължиха от "Възраждане", които повдигнаха въпроса за плоския данък и обвиниха БСП за него. Според тях те са се самообявили за лява партия и няма по-сериозен десен данък от плоския.

Драгомир Стойнев от БСП заяви, че "Възраждане" говорят пълни глупости, но при тях е разбираемо, защото никога не са управлявали и не са носили отговорност към хората. "Няма друга държава, нормална, която да продължава да е с плосък данък", каза още Стойнев.

Дебат за сектор "Сигурност"

От МЕЧ повдигнаха въпроса за бюджета, касаещ сектор "Сигурност". "Първо са дадени крайните резултати, както за задачи за тройкаджии, след това спрямо него е направена задачата", каза депутатът от МЕЧ проф. Николай Радулов и изрази мнение, че 93% от парите отиват за заплащане на персонала, като посочи, че чува мила фраза от социализма, че основният капитал са хората.

Отговори му Маноил Манев от ГЕРБ, който заяви, че не може да се постави под общ кюп целия сектор "Сигурност" и когато се говори за полицейски структури там не е важен персоналът, а само технологичното оборудване и че когато се говори за ДАТО да се говори за количество персонал.

"Може ли да говорим за размерите на заплатите на специалистите в ДАТО и ДАНС, които се занимават с кибепрестъпност и да казваме, че разходите за заплати там са високи. Не са, там не са високи", добави Манев.