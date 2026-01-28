Съд в Нидерландия брани "Газпром", друг - не

Съд в Амстердам отмени запора върху дял на руския енергиен гигант "Газпром“ в местната газодобивна компания Wintershall Noordzee, съобщи руската медия "Ведомости", позовавайки се на съдебни документи. Акциите на "Газпром“ бяха запорирани след иск, заведен от украинската компания "Автодоркомплект“ срещу Русия, която иска обезщетение за щети, причинени от т нар. "специална военна операция" на Русия в Украйна.

Съдът в Амстердам обаче постанови, че ищецът се е опитал да заобиколи принципа на суверенния имунитет на Русия, който несъмнено се прилага в този случай. Съдът постанови също, че запазването на запорната мярка може да доведе до фалит на компанията, в която "Газпром“ участва - Wintershall Noordzee и така да повлияе негативно на енергийната сигурност на Нидерландия.

Запорът върху дела на "Газпром" остава

Въпреки това, делът на "Газпром" в Wintershall Noordzee остава под запор, но заради друго решение това на Окръжния съд в Хага.

Wintershall Noordzee е съвместно предприятие между германската петролна и газова компания Wintershall Dea и Gazprom International Limited, дъщерно дружество на руската "Газпром".

