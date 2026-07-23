Войната в Украйна:

От "Бум и ние сме първите" до "Имам противогаз и каска, хич не ми пука": Половината безмерци вече се подписаха против US самолетите

23 юли 2026, 12:06 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
От "Бум и ние сме първите" до "Имам противогаз и каска, хич не ми пука": Половината безмерци вече се подписаха против US самолетите

В Безмер и околността вече тече подписка срещу решението за разполагане на американски самолети и военен контингент в авиобаза "Безмер", която се намира в непосредствена близост до селото. Досега над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката.

Кметът на селото Росен Русев посочи, че за по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката.

"Подписката ще бъде дадена на министъра на отбраната чрез областния управител, заедно с подписки и от селата Болярско, Роза, Хаджи Димитрово", посочи градоначалникът.

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В селото обаче има различни мнения по казуса.

"Включвам се в подписката като гражданин, като жител на село Безмер. Обезпокоен съм не за себе си, а за децата и бъдещето на България", заяви жител на населеното място, притеснен от ултиматумът, даден на България от Иран, да не се включва във войната.

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"Какво да ме притеснява - имам противогаз, имам каска, хич не ми пука. Те вече са го решили", противопостави се друг.

Източник: БГНЕС

"Как няма да ни притеснява? На една педя разстояние сме. Бум, една клечка само да хвърлят и ние сме първите. Ние, Болярско, Бозаджии, може да стигне и до Роза", "Нас никой нищо не ни е питал", посочиха други местни, предаде БНР.

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В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза "Безмер" утре от 18:00 часа.

Получили сме гаранции за сигурност от САЩ

По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България е получила от САЩ гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети-цистерни в базата "Безмер" край Ямбол.

Искането на САЩ беше одобрено от НС, а пред депутатите министър Стоянов призова за спокойствие.

"Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки основно с цел минимизиране на рискове", заяви министърът на отбраната.

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Подписка Безмер война Иран американски самолети
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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