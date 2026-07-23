Предстои тежък уикенд за Никола Цолов, в който ще трябва да оцелява в битка за всяка точка

Голямата звезда на България в моторните спортове - Никола Цолов, насочва поглед към 9-ия кръг от Формула 2 за 2026 година. Българинът ще се състезава в Гран при на Унгария на популярната писта "Хунгароринг". Предварителните очаквания обаче сочат, че за Никола и неговият отбор Кампос предстои много тежък уикенд, в който вероятно ще имат повече трудности от обикновено заради спецификите на състезанието.

Не се очаква силен уикенд за Кампос на "Хунгароринг"

Цолов е лидер в генералното класиране при пилотите във Формула 2 и ще опита да съхрани този аванс, а защо не и да го увеличи. В Будапеща обаче тази задача ще бъде малко по-трудна, тъй като състезанието наподобява това на "Силвърстоун", където Кампос отново се очакваше да има затруднения. Тогава обаче Цолов успя да изкара максимума от ситуацията, и макар квалификацията му да не бе силна, то той успя да избухне с победи и в спринта, и в основното състезание.

За Никола важното е да продължи да трупа точки, дори и на неудобни писти

Цолов доказа, че може да вади максимума от всяка една ситуация и да наказва грешките на съперника. Макар и "Хунгароринг" да не е толкова удобна за него и отбора му, Българският лъв със сигурност ще влезе с положителна настройка и ще опита да се състезава оптимално за възможностите си. Иначе "Хунгароринг" наподобява състезанието в Монако, тъй като почти не позволява изпреварвания - с разликата, че ги няма стените.

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На "Хунгароринг" трудно се правят изпреварвания - квалификацията ще бъде ключова

Именно тази специфика - че са почти невъзможни изпреварвания, задължава Цолов и останалите пилоти да се представят максимално добре в квалификацията. В общи линии квалификацията ще реши и крайното класиране, защото както стартираш, най-вероятно така и ще финишираш. Друга силна черта на Цолов обаче е неговият старт, като почти винаги той успява да спечели позиции при стартирането си.

"Трябва да гледам оптимистично, това е единственият начин. Пак е уикенд като "Силвърстоун", който не би трябвало да е толкова силен за нас, но нека да изчакаме и да видим. Видяхме в "Силвърстоун", че състезанията бяха силни. От друга гледна точка в Унгария не може да се изпреварва - като Монако, само че без стените. Където стартираш, там ще завършиш. За мен е важно да продължим да събираме точки", каза Цолов пред Diema Sport.

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