Тръбопроводът е спукан: Столица на Балканите е без вода

В разгара на лятото спукан тръбопровод и планирани ремонтни дейности оставиха част от столицата на Хърватия без вода, предаде хърватската медия "Индекс". Нормализиране на водоснабдяването по някои улици се очаква през деня, докато работата по системата ще продължи до вечерта. От Загребачки холдинг съобщават, че повредата по тръбопровода трябва да бъде отстранена до 14 часа.

Същевременно в район Лучко някои потребители на улица „Старча“ са без вода поради свързване на тръбопровод. Планирано е ремонтните дейности да приключат до 11:00 часа. От Холдинга съобщиха, че водоснабдяването на гражданите е осигурено чрез цистерни с надпис „ПИТЕЙНА ВОДА“.

Проблеми и с топлата вода

Жителите на селище Савица няма да имат топла вода от 8 сутринта до късно вечерта. От фирмата ХЕП-Топлинарство съобщиха, че причината за спирането на подаването на топлоенергия е извършването на ремонтни дейности по системата. Ремонтните дейности обхващат адресите Грушка 18, 20, 22 и 12-16 и Ластовска 3-7 и 9-17. ОЩЕ: Заради безводието: Мащабни ВиК ремонти в Гърция, по островите ще обезсоляват морска вода

Безводието в Хърватия и на Балканите

Съмнения за проблем с водата предизвика правителствено заседание в Хърватия през декември 2025 г., на което тайно се разпределят многофункционални цистерни за питейна вода от стратегическите запаси. Решениетои е станало на закрито заседание, а материалът е класифициран като „строго секретно“ и не може да бъде публикуван. Припомняме, че в много страни на Балканите, сред които части от Гърция, Турция и България имат проблеми с безводието. Всичко това се дължи на климатичните промени и засушаването, но и на остарялата инфраструктура. ОЩЕ: Свършва ли водата в Хърватия: Правителството тайно разпредели цистерни от запасите