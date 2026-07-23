„Спрете веднага и да не се повтаря!“: ЕС предупреди Косово заради сръбските вили

Мисията на Европейския съюз в Прищина призова косовските власти да спрат събарянето на вилите около езерото Газиводе, чиито собственици са сърби от северната част на Косово, предупреждавайки за неспазване на законовите процедури., предаде хърватската медия "Индекс". Служители на прищинската компания „Ибар-Лепенац“ със съдействието на силни полицейски сили започнаха събарянето на вили на брега на езерото Газиводе, като беше обявено, че ще бъдат съборени 11 постройки, собственост на сърби, за които се твърди, че са построени без разрешение.

Официален Белград го нарече „нов акт на беззаконие от страна на косовския премиер Албин Курти“. Правителствената служба за Косово и Метохия оцени, че разрушаването „се извършва без никакво съдебно решение, незаконно и срамно, с цел отмъщение срещу сърбите“.

Сърбия не признава независимостта на Косово, обявена през февруари 2008 г., и я смята за част от своята територия, наричайки Косово „южна сръбска провинция“. ОЩЕ: Сръбската министърка след скандалните си думи за Косово: Трябваше да кажа депортация, а не етническо прочистване

„Обмислете правни решения“

Мисията на ЕС в Прищина призовава за „незабавно спиране на всички по-нататъшни разрушения, насилствено премахване на сгради или отнемане на собственост“, докато „опасенията относно зачитането на справедливия процес, пропорционалността, правата на собственост, правата на човека и ефективните средства за защита не бъдат адекватно разгледани“.

ЕС очаква косовските власти „без забавяне“ да се свържат със засегнатите жители и общини „и да обмислят правни решения“, а Мисията предлага на полицията „да остане стриктно в рамките на законовите си мандати“, въз основа на „ясни искания или надлежно документирани решения на компетентните органи“.

В него се добавя, че „необратимите мерки“ на продължаващите разрушения и оспорваните искове за собственост срещу собствениците „пораждат сериозни опасения относно върховенството на закона“.

„В съответствие с европейския път на Косово, ЕС очаква властите спешно и прозрачно да се справят с тези опасения и да гарантират, че подобни действия няма да се повтарят“, се казва в изявление на мисията на ЕС в Прищина. Мисията отбеляза също, че „липса на зачитане на справедливия процес е наблюдавана и в други случаи в Северно Косово през последните месеци“. ОЩЕ: Сръбски министър: Ако бях Милошевич - щях да прочистя етнически Косово през 1998 г.