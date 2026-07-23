Никой не иска да е шеф: Защо Gen Z отказва повишения?

Бизнесът в Европа е изправен пред нов проблем - отказът на Gen Z служителите да поемат повече отговорност и да заемат висши управленски постове.

За поколението Z кариерният успех вече не се определя от повишението, като за мнозина приоритет е балансът между работа и личен живот пред по-голямата отговорност и по-дългото работно време. Тази тенденция се превръща във все по-голямо предизвикателство за бизнеса, особено за компаниите, които вече се борят да развият следващото си поколение лидери, пише Euronews.

„Според глобалните изследвания, само около 6% от поколението Z искат да заемат висши управленски позиции. За организациите и техните структури това е много голям проблем“, коментира Томаш Шклярски, главен изпълнителен директор на Enpulse и експерт по ангажираност на работното място.

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Според експерта нежеланието на младите работници да поемат управленски роли се дължи преди всичко на нарастващите отговорности, които идват с работата.

През последните години броят на служителите, подчинени на един мениджър, се е увеличил значително, като средният размер на екипа се е удвоил от около 6 на 12 души. Това поставя мениджърите под нарастващ натиск. От една страна, те са отговорни пред управителните съвети и висшето ръководство за постигането на бизнес целите. От друга страна, от тях се очаква да подкрепят развитието, мотивацията и благосъстоянието на все по-големите екипи.

„Поколението Z внимателно е преценило какво означава балансът между работа и личен живот спрямо жертвите, необходими, за да станеш шеф. Младите хора ясно виждат тежестта, която идва с управлението. Мениджърът е отговорен както пред своите началници, така и пред все по-големите екипи, които изискват постоянна подкрепа“, каза Шклярски.

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Проблем, който може да засегне особено силно Европа

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Намаляващият интерес към мениджърски позиции не е проблем само за отделните компании, а е глобална тенденция, която може да се окаже особено предизвикателство за Европа, където демографските промени вече намаляват работната сила.

„Ще има все по-малко работещи хора, особено в Европа. Ако не обучим ново поколение мениджъри и не подготвим хората да поемат отговорност за екипи, ще се сблъскаме с нарастващи предизвикателства при поддържането на организационната ефективност“, предупреди експертът.

Въпреки че изкуственият интелект навлиза все по-дълбоко в света на бизнеса и автоматизира много процеси, Шклярски смята, че това няма да реши проблема с недостига на мениджъри.

Експертът твърди, че остава неясно дали служителите биха били склонни да приемат инструкции от алгоритми или дали изкуственият интелект би могъл ефективно да изпълнява ролята на мениджър.

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Ръководството на екипи все още изисква умения, които са трудни за замяна, включително емпатия, изграждане на взаимоотношения, мотивиране на служителите и вземане на решения, които отчитат човешката страна на организацията.