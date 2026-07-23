Хванаха наркодилър с голямо количество наркотици в София

Служители на ГДНП задържаха 40-годишен мъж и иззеха голямо количество наркотични вещества при специализирана полицейска операция в София, съобщават от МВР. С прокурорско постановление той е с постоянна мярка за задържане. Работата по случая започнала в началото на месеца, след придобита в сектор “Наркотици“ оперативна информация за мъж, който съхранява и разпространява различни видове наркотични вещества. В хода на проведените оперативно-издирвателни действия било установено, че той е криминално проявен и осъждан за подобни престъпления (чл. 354а от НК) и живее без адресна регистрация в столичен квартал. Още: Дилър на детска площадка: Полицията го прибра

При специализирана полицейска операция в района на в ж.к. “Надежда“ мъжът е задържан във входа на жилищен блок. При извършените процесуално-следствени действия са открити и иззети: 270 таблетки екстази; около 290 грама амфетамин; около 660 грама паста за билка; около 40 грама метамфетамин; около 2 грама кокаин и около 10 грама марихуана. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 354а от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под надзора на Софийска градска прокуратура. още: Разкриха цех за синтетична дрога в столичния квартал "Горубляне"