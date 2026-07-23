Никола Цолов на "Хунгароринг": Програма за Гран при на Унгания във Формула 2

Лидерът в класирането във Формула 2 - Никола Цолов, насочва вниманието си към 9-ия кръг, който ще се проведе в Будапеща. Гран при на Унгария ще изпита пилотите на прочутата писта "Хунгароринг", а Българският лъв ще опита отново да се пребори за място на подиума и да увеличи преднината си на върха в генералното подреждане при пилотите. Официалната програма в Унгария включва свободна тренировка, квалификация, спринт и основно състезание.

Кога и къде да гледаме Никола Цолов в Гран при на Унгария

Програмата в Будапеща започва на 24 юли (петък), когато от 12:05 часа българско време започва свободната тренировка. Тя ще продължи до 12:50 часа. Няколко часа по-късно Цолов ще се завърне на пистата за квалификацията на "Хунгароринг", която започва в 16:55 часа и ще продължи половин час - до 17:25. Спринтовото състезание е на другия ден - 25 юли (събота), от 15:15 до 16:05 часа. А основното състезание е в неделя, 26 юли, от 12:25 часа.

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Коя телевизия ще дава квалификацията, спринта и основното състезание на Цолов в Будапеща

Както обикновено, състезанията от Формула 2 се излъчват пряко в ефира на Diema Sport 3. Именно там ще можете да гледате участието на Никола Цолов. Освен това може да намерите актуална информация и новини за Българския лъв в спортната секция на Actualno.com, както и на нашия спортен сайт Sportlive.bg, като е налична и пълна програма на Никола Цолов във Формула 2 за 2026 година - с оставащите стартове до края на сезона.

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