"Не съм отвличал Наталия": Асен Симеонов се защити, очакват го четири обвинения

Четири обвинения ще бъдат повдигнати срещу Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия. Това съобщи говорителят на Окръжна прокуратура – Варна Радослав Лазаров. По думите му най-тежкото обвинение е за отвличане на непълнолетно лице. Другите са за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасяне на телесна повреда на майката на детето Тодорка Петрова. Според прокурора повечето от престъпленията са извършени в условията на опасен рецидив.

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Симеонов е задържан за срок до 72 часа. В рамките на този период прокуратурата ще внесе искане в съда мъжът да бъде задържан под стража.

"По обвинението за отвличане, ако бъде доказано в съда, се предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество на обвиняемия", обясни Лазаров.

На влизане в 4-то районно управление във Варна Асен Симеонов каза:"Не съм отвличал Наталия".

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Мъжът и 11-годишната Наталия бяха намерени тази нощ след мащабна акция в Шуменско, осъществена между 17 и 23 юли, съобщиха тази сутрин от МВР. Издирването е започнало след сигнали за престъпления в района, както и проверки на места, на които Симеонов е възможно да се е укривал. Момичето е било в добро състояние и е прегледано от екип на Спешна помощ. Пред разследващите задържаният е разказал, че двамата са се придвижвали пеша през различни населени места, като през деня са се укривали, а през нощта са продължавали пътя си.

Работата по документиране на престъплението по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на компетентната прокуратура.