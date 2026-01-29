Весела Бабинова, Владимир Зомбори и Екатерина Лазаревска разказват история за магията на споделените моменти

Тримата актьори са част от новата кампания на Coca-Cola, която позиционира напитката като перфектното допълнение към всяко хранене

„Coke&Meals“ е новата кампания на Coca-Cola, която поставя фокус върху един от най-истинските и емоционални моменти в ежедневието – събирането около масата с любими хора. Кампанията позиционира напитката като перфектното допълнение към всяко хранене – онзи малък детайл, който сближава хората и превръща споделеното време в истински специален момент.

В центъра на телевизионната реклама са обичаните български актьори Весела Бабинова и Владимир Зомбори, а зрителите ще видят и тяхната дъщеря Йоана.

„Вярваме, че най-хубавите вечери са тези без сценарий. Когато си с хората, с които ти се иска времето да тече по-бавно. А се случва точно обратното. Това е магията да сме заедно“, споделя Весела Бабинова.

„Храната и любимата напитка събират хората по начин, който нищо друго не може – не само заради вкуса, а заради времето, което си подаряваме един на друг, защото то е най-ценният ни ресурс“, допълва Владимир Зомбори.

Специален гост във видеото е актрисата Екатерина Лазаревска, която допълва историята и напомняйки, че споделените моменти могат да бъдат още по-цветни и емоционални с Fanta.

„Харесва ми, че историята е много истинска – просто хора, които се събират, хапват, смеят се и си прекарват добре. Точно в тези моменти без план и без претенции се раждат най-хубавите спомени“, казва Екатерина Лазаревска.

С кампанията „Coke&Meals“ брандът утвърждава ролята си не просто като освежаваща напитка, а като естествен партньор на всяко хранене, независимо дали става дума за семейна вечеря, среща с приятели или кратък обяд в динамичното ежедневие. Coca-Cola свързва своя вкус с емоцията на споделените мигове и подчертава, че именно те превръщат обикновения ден в специален.

„Искаме да напомним, че най-ценните моменти често са най-простите – да седнем на масата, да споделим храна и време с близките си. Това е мястото, на което се случва магията да сме заедно, независимо какво става навън. Coca-Cola е естествена част от тези споделени мигове“, коментира Лазар Казанджиев, бранд мениджър на Coca-Cola България.

Идеята се вписва в по-широкия глобален контекст на комуникационната платформа на марката, която разглежда храненето като универсален ритуал на близост и свързаност и напомня, че трите елемента – вкусна храна, добра компания и Coca-Cola, създават истинска „рецепта за магия“.