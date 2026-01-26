Златна сделка по оста Канада-Китай за 4 млрд. долара

Китайската компания за добив на злато Zijin ще придобие канадския си конкурент Allied Gold за приблизително 5,5 млрд. канадски долара (4,02 млрд. щатски долара) в брой. Това обявиха днес двете компании, като сделката е част от ускорената световна експанзия на китайския миннодобивен концерн на фона на рекордно високите цени на златото, предаде Ройтерс. Сделката се осъществява и на фона на усилията на Канада и Китай за подобряване на двустранните си отношения.

Рязко поскъпване на златото

Рязкото поскъпване на благородния метал увеличи маржовете на печалба и паричните потоци на минните компании, като подхранва консолидацията в сектора. Големите производители все по-често се стремят да осигурят дългосрочни активи и да увеличат добива си чрез придобивания, а не чрез разработване на нови мини, посочва Ройтерс.

Сделката идва и в момент, когато Канада и Китай се стремят да поправят отношенията си, след като по-рано този месец Отава и Пекин постигнаха предварително търговско споразумение, засягащо намаляване на наложените една на друга митата върху вноса на електромобили и рапица, като същевременно обещаха „да облекчат търговските бариери и да засилят стратегическото сътрудничество“.

Китайската Zijin ще изплати по 44 канадски долара за акция, което представлява премия от около 5,4 на сто спрямо последната търгувана цена на акциите на Allied Gold. Книжата на канадската минна компания, търгувани в САЩ, поскъпнаха с близо 4 на сто в предпазарната търговия.

Питър Мароне, главен изпълнителен директор на Allied Gold, заяви, че сделката предлага значителна стойност за акционерите и подчертава силата на портфейла от златни активи на компанията в Африка.

Zijin е една от най-големите златодобивни компании в света с дейност в девет държави, отчете силен борсов дебют в борсата в Хонконг миналата година на фона на продължителното поскъпване на златото и активното набиране на капитал през септември.