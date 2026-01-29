"Лукойл" продава международните си активи на американска компания

Вторият по големина производител на петрол в Русия – компанията "Лукойл", се е съгласила да продаде по-голямата част от чуждестранните си активи на обща стойност около 22 млрд. долара на американската частна инвестиционна компания Carlyle Group (CG.O), съобщи Reuters. "Лукойл" заяви в съобщение, че се е съгласила да продаде своето звено LUKOIL International GmbH, което контролира чуждестранните активи на компанията.

"Подписаното споразумение не е ексклузивно за компанията и е предмет на някои предварителни условия, като например получаване на необходимите регулаторни одобрения, включително разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ", заявиха от "Лукойл".

"Лукойл" и най-големият руски производител на петрол "Роснефт" бяха санкционирани от САЩ миналия октомври в отговор на бавния напредък в мирните преговори между Русия и Украйна. Санкциите са част от целта на президента на САЩ Доналд Тръмп да принуди Русия да се съгласи на мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Министерството на финансите на САЩ блокира два опита за сделки досега - първата между "Лукойл" и швейцарската търговска група "Gunvor" през октомври и предложената размяна на акции, организирана от "Xtellus Partners", бившето американско подразделение на руската банка VTB, през декември.

Министерството на финансите на САЩ даде на Лукойл срок до 28 февруари да продаде глобалното си портфолио. Всъщност този срок е удължен до 28 февруари вече два пъти.