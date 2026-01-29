Гърция не спира да подобрява въоръжението си: На ред са фрегатите

Гърция не спира да подобрява въоръжението си. След като вчера стана ясно, че ще модернизира изстребителите си F-16 във Viper, днес гръцкото министерството на отбраната продължава с ограничена програма за модернизация на четирите фрегати от клас MEKO на ВМС с цел да ги поддържа в експлоатация още 15 години, предаде гръцкото издание Kathimerini. Модернизацията идва тридесет и четири години след влизането на фрегатата „Хидра“ в експлоатация, а MEKO ще получат първата си голяма модернизация.

Очаква се бюрократичните процедури да приключат до лятото. Първият модернизиран кораб е предназначен за доставка до края на 2028 г., като всички MEKO ще бъдат завършени до 2030 г.

Колко ще струва?

Бюджетните ограничения и високият риск от по-задълбочена реформа доведоха до програма на стойност около 390 милиона евро, фокусирана върху целенасочени интервенции за подобряване на бойните способности и оцеляването.

Етапите на модернизация

Първият етап, на стойност приблизително 200 милиона евро, обхваща нови електронни системи и тяхната интеграция със системата за управление на бойни действия Tacticos.

Thales Netherlands е основният изпълнител, доставящ сензори и електроника, докато фирмата SSMART ще се погрижи за интеграцията.

Трета програма, която се очаква да бъде представена през следващите седмици, е свързана със сътрудничеството с корабостроителниците Skaramangas, които ще осигурят специализиран персонал. Работата ще се извършва във военноморската база Саламин.

Служители на отбраната също подготвят по-късни фази, включително подобрения на комуникациите, интервенции, свързани с оръжия, и инсталиране на системата за борба с дронове Kentavros. След одобрение от парламента, правителствения съвет и одитната палата, изпълнението може да започне. ОЩЕ: Гърция модернизира своите F-16 до 2037 г.