Злобата на Меган Маркъл към кралица Камила е безкрайна

Представете си буйната зеленина на късната пролет в английската провинция, блестящите на слънцето порти на двореца и тихото напрежение зад кралските стени – това е фонът на кипящите чувства на Меган Маркъл към кралица Камила. Тези чувства явно не са се смекчили въпреки годините, прекарани в чужбина, тъй като 44-годишната херцогиня на Съсекс според информациите няма намерение да "се държи мило", ако се върне в Великобритания с мъжа си през лятото. Причината е, че според вътрешни източници херцогинята все още таи злоба към Камила, която според слуховете е обидена на Меган за това как се е отнесла към крал Чарлз III, след като се е оттеглила от кралските си задължения и се е преместила в САЩ.

Снимка: Getty Images

"Меган е готова да бъде помирителна и да постъпи благородно с много хора", казва източник пред "Radar Online". "Но с Камила е друга история. Меган положи истински усилия с нея, когато все още живееше в Обединеното кралство, но вече е престанала да се държи мило и да ѝ се подмазва, защото е разбрала, че това не я води никъде.

Още: Принц Хари призна: Животът на Меган е абсолютна мизерия

Тя не планира да прави сцени, но няма да се преструва, че всичко е наред, и да се държи мило с Камила. Ако Камила иска да продължи да играе мръсно, Меган е готова да отвърне на удара."

Снимка: Getty Images

Когато Меган се присъедини към кралското семейство през 2018 г., Камила я похвали, казвайки: "Загубата на Америка е наша печалба", и двете се сближили благодарение на йогата и хубавите вина.

Още: Жестът на крал Чарлз III към Хари и Меган, който подсказва за помирение

Миналата година Меган намекна, че е изпратила на Камила кутия с вино от своята марка за 78-ия ѝ рожден ден, подкачайки феновете си в интернет, че го подарява на "дами от близо и далеч". Въпреки това, всички опити за помирение изглежда са се провалили.

Влошаване на отношенията

Снимка: Getty Images

Според слуховете, отношенията им се влошили през 2020 г., когато Меган координирала фотосесия в галерия в същия ден, в който Камила говорила публично за домашното насилие. Напрежението ескалирало през 2023 г., когато Хари обвинил "определени членове на семейството" в "разкриване, но и подхвърляне" на истории, за да "възстановят имиджа си", макар че не посочил кои са те.

Още: Кралица Камила била жертва на сексуално посегателство

Междувременно под яркото калифорнийско слънце бизнес начинанията на Меган се натъкват на препятствие. Нейната колекция "As Ever Valentine's Day", пусната на пазара тази седмица, включва нейните характерни ягодови и малинови конфитюри, които за първи път се предлагат и отделно.

Снимка: Getty Images

Макар феновете да похвалиха новия подход, колекцията не се изчерпа веднага, което е в ярък контраст с предишните издания. Колекцията включва сладко от ягоди (сега продавано отделно), сладко от малини (налично отделно или в подбрани сетове) и опаковки с дизайн, подходящ за подарък.

Още: От любовница до кралица: Издигането на Камила Паркър е внимателно планирано

В съчетание с тихото отменяне на "With Love, Meghan" от Netflix, херцогинята се сблъсква с предизвикателна фаза в своето предприемаческо пътуване, което подчертава, че нейната империя за лайфстайл може невинаги да предизвиква незабавен интерес.

Още: Как да се предпазим от завист и злоба?

Неочаквано слабата търговска реакция съвпада с незадоволителните резултати на нейните дигитални начинания, като сериалът на Netflix събра само 5,3 милиона гледания през първия си сезон. Погледнато в перспектива, се очаква Меган да се върне във Великобритания с Хари през лятото, пише "Marca".