Спряха строителството край Боянското блато

Кметът на Столична община издаде заповед за незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато. Заповедта разпорежда опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичане на срока. На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи, включително становища от компетентната РИОСВ, хидроложко изследване, хидравлични изчисления.

Общинският строителен контрол извърши проверка на място на строителни дейности по изграждане на дренаж. В хода на проверката не беше представено необходимото разрешение за строеж за установеното трасе и технически характеристики.

На изпълнителите е даден 24-часов срок за представяне на изисканите документи. При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки за незаконно строителство.

Контролните действия на Столична община продължават по установения ред и в рамките на законовите ѝ правомощия.

Твърденията на природозащитниците

По-рано на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) адвокат Александър Колев заяви, че речното корито при Боянско блато е било вкарано в тръби и коригирано по нерегламентиран начин, за да се реализира застрояване. По думите му дейностите са започнали предходния ден (28 януари). Той представи извадки от едротопографската карта на Столичната община, на които са отбелязани Боянското блато и речното корито, пресичащо имота, в който се извършва строителство.

Според представената информация на терена се изграждат пет многофамилни жилищни сгради с подземни гаражи и изгребни ями. Адв. Колев показа и извадки от Общия устройствен план на Столичната община от 2007 г., както и от неговите изменения от 2009 г., в които отново са обозначени Боянското блато и реката.

Адвокат Александър Колев заяви, че разрешението за строеж е издадено през 2023 г., в последния работен ден на предишната администрация на район „Витоша“, с подписите на тогавашния районен кмет и главния архитект на района.