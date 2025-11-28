Никола Цолов след първата си квалификация във Формула 2: „Имаме добри шансове“

Днес, на 28 ноември, Никола Цолов направи първата си квалификация във Формула 2. Той завърши на 7-мо място след невероятна последна обиколка. Българският лъв дебютира за Кампос Рейсинг предварително, след като единият от пилотите им се прехвърли към друг моторен спорт два кръга преди края на сезон 2025. Цолов остана на 0,649 секунди от полпозишъна. Утре, на 29 ноември, той ще започне от 4-та позиция спринта в Катар.

Никола Цолов: „Казах си, че сега трябва да се получи“

Никола Цолов даде интервю пред колегите от Диема Спорт 3 след невероятното си представяне в първата си квалификация във Формула 2: „Квалификацията се получи сложна, пистата се промени много, имаше огромна разлика заради температурата. Усещах добре колата, с първия комплект гуми имах добро темпо, постигах добри времена по сектори, но не успях да ги събера в една чиста обиколка. С втория комплект гуми обаче си казах, че сега трябва да се получи това и последният ми тур се получи както трябва обиколката.

„Щастлив съм от резултата, имаме добри шансове“

Преди това откривах сцеплението в отделните сектори, накрая събрах всичко в една обиколка. Щастлив съм от резултата, имаме добри шансове да се борим и в двете състезания, но все още не знам какви са реалните възможности на колата. Надявам се на добър или нормален старт утре, това ще ми помогне в състезанието, ще видим как работи тази кола в състезателно темпо и в серия от над 20 обиколки утре, тъй като сега в квалификацията предна лява гума изкара само два тура“, завърши Цолов.