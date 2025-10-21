Заради Путин: Принудително по-малко работа за най-големия производител на титан в света

Най-големият производител на титан в света, руската компания ВСМПО-АВИСМА, беше принудена да въведе извънредна мярка заради продължаващата война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Мярката е следната - четиридневна работна седмица, съобщава руската информационна агенция Интерфакс.

Според официалната информация, принудителното намаляване на работата ще засегне на първо място административния персонал. Мярката влиза в сила от 1 декември, 2025 година. Идеята - да бъдат опасени висококвалифицираните специалисти на компанията в същинската ѝ работа.

"Това не е лесно решение, но ни позволява да запазим екипа си и да се подготвим за възстановяване на пазара. Разглеждаме това като временна мярка и през този период ще предложим на служителите допълнителни възможности за професионално обучение", се казва в изявление на ВСМПО-АВИСМА.

Още: Колапс в Руските железници: Съкращения и задължителен неплатен отпуск

Преди Путин да подпали пълномащабната война в Украйна, ВСМПО-АВИСМА е доставяла титан на компании като Boeing и Airbus. Изданието "Проект" съобщи, че руски производители на ракети също купуват титан от ВСМПО-АВИСМА. Компанията беше поставена в списъка със санкции на САЩ.

Най-големият производител на вагони в Русия, Уралвагонзавод, също ще премине на четиридневна работна седмица през декември, според съобщения в медиите. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи преди това за масови съкращения в АвтоВАЗ. Това се случи поради съкратената работна седмица, която лиши служителите на прочутата руска автомобилна компания от бонуси и извънреден труд. ЛиАЗ и КАМАЗ също въведоха работа на непълно работно време.

Още: Руската въгледобивна промишленост е изправена пред най-тежката си криза от 30 години

Източник: Интерфакс