10 милиарда долара: НАСА разкри плановете си за изграждането на база на Луната до 6 години

НАСА разкри амбициозните си планове за изграждане на база на Луната до 2032 г. на събитието Max Power в Космическия център Кенеди във Флорида. За да спази графика, космическата агенция е подписала договори с частни компании на обща стойност 10 милиарда долара. Планираните мисии до Луната ще доставят необходимото оборудване, пише Daily Mail.

Проектът на НАСА за база на Луната

Планът за създаване на лунна база трябва да се реализира в рамкитге на 6 години и включва създаването на обитаема инфраструктура за астронавти до 2032 г. След това лунната база ще започне да се разширява, така че да стане по-скоро като малко селище.

За да подготви всичко необходимо за изграждането на лунната база и да я изгради в оригиналния ѝ вид, НАСА е подписала договори с Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Intuitive Machines, Firefly Aerospace, Voyager Technologies и ispace-US.

Джаред Айзъкман, администратор на НАСА, заяви, че когато американските астронавти се завърнат на Луната през 2028 г., първите елементи от лунна база ще ги чакат на повърхността ѝ.

Общата стойност на проекта е 10 милиарда долара, като тези пари ще бъдат изразходвани за изпълнението на новата програма за търговски лунни полезен товар (CLPS 2). НАСА също така увеличи бюджета на програмата CLPS 1 от 2,6 милиарда долара на 4,2 милиарда долара в подкрепа на първата фаза на лунните мисии. Всички тези пари ще отидат за организиране на доставката на товари до Луната и създаване на инфраструктура за лунна база.

НАСА обяви, че ще изстреля нов луноход с ядрен двигател, PROMISE, към Луната. Той ще помогне на учените да съберат данни, необходими за изграждането на лунна база. Той ще може да открива места, където има жизненоважен воден лед, от който може да се извлича вода, кислород за дишане и ракетно гориво. Роувърът ще достави модула Blue Moon Mark 1 на Blue Origin до Луната.

НАСА е възложила договори на Honeybee Robotics и Yank Technologies за разработване на слънчеви панели, батерии и оборудване за безжично предаване на енергия за изграждане на електропреносна мрежа на Луната.

Компаниите Blue Origin, SpaceX и Relativity Space ще доставят оборудване до Луната, използвайки съответно своите ракети-носители New Glenn, Falcon 9 и Terran R.

Първата фаза на програмата за лунна база на НАСА е планирана за 2029 г. и се фокусира върху роботизирано лунно проучване, демонстрации на инфраструктура и доставка на товари до Луната. Втората фаза, обхващаща периода от 2029 до 2032 г., ще се фокусира върху по-нататъшното развитие на инфраструктурата на базата, която ще бъде разширена след 2032 г.

НАСА планира да изгради мрежа за сателитна комуникация, подобна на Starlink, около Луната през следващите години. Първият такъв спътник ще бъде изстрелян в лунна орбита през 2028 г.

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