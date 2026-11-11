60 групи и изпълнители ще се качат на сцената на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН

Отличените ще получат възможности за звукозапис, видеоклип и участие в селекцията за „Музикални сезони“

60 групи и изпълнители са допуснатите за участие в четвъртото издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН. Музикантите ще представят своите авторски произведения пред публика и професионално жури в две концертни вечери на 18 и 19 ноември 2026 г., а финалът на конкурса ще се състои на 20 ноември 2026 г.

Селекцията включва разнообразни музикални жанрове – поп, алтернативен рок, груув джаз, R&B, реге дъбстеп, метълкор, инди фолк, алтърнатив пънк, фолклор, джаз, поп рок, псайкаделик рок и хеви траш метъл и други. Общият брой на постъпилите кандидатури от млади автори до 30-годишна възраст, е 84. Засиленият интерес показва, че конкурсът се превръща в едно от най-очакваните събития за младите автори и музиканти в България.

„Конкурсът предоставя сцена за изява на младите творци, които творят авторска музика и търсят възможност да представят произведенията си пред публика. МУЗИКАУТОР полага системни усилия да осигурява все повече възможности за изява на музикантите чрез изграждането на дългосрочни партньорства“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Допуснатите за участие в конкурсната програма творби са:

Ментал – „Събуждам се”

NIKA – „Главна роля“

IYAANA - „Smoke and Mirrors”

TRVL – „Една“ /The one“

ANYA – „Светоусещане“

NIKOL – „За мен (Добрич)“

Мирослав Петров – „50-та среща“

Patchwaves – „Unchained“

ELLENA - „Канелено Ухание“

LENI – „Вдругиден“

Гайтан – „Момчета“

Separate Remains - „BL!ND L!GHT“

Йоан Якимов – „Твоите мечти“

Бащата на Яйцето (и семейство) – „Алкохол“

BENI - „Не си за мен”

Sublimation - „Трудно ли е? ”

Overhook - „И нека времето спре”

Peven - „Nobody”

ИДНА - „Момина хубост”

Freakdale - „Без посока”

Жаклин Костадинова – „Аз и ти”

NORO – „Променлива константа”

RUSLAN – „Кога успя да ме забравиш”

Александра Плежанова – Али - „С аромат на кафе”

Dusk in December - „A Rose for Emilly…”

Елиа Георгиева & band – Игри”

Розет - „Градът”

ДОМ – „Миг от звън”

EKSTAZ – Сиви очи”

NINIO - „Let me in”

Zara – „Сън бленуван

Али - „Because of you”

12-та Линия – „Чужди лица”

Луда Яна – „Привет”

Никол – „Ничия земя”

Alternative Reality – „Луна”

Anche Yumuk - „The Night”

Prima Vista - „Stay with me”

irroktopuz - „Вдъхновение”

Sindeed – „Пустота”

ЮНИ - „Няма смисъл”

Кристина Георгиева - „За момент”

Sunblinds - „Sleep Tight”

Ивета / Iveta – „Към себе си”

Drifting Justice - „Guinea Pig”

Борислава Йорданова – „Непознат”

Taboo – „Търпение”

Виржиния Гребеничарска – „Потърсих Господа”

Eiva | Dumb Blonde | - „Spend Your Life”

Венцислав Николов - „Life Loves You”

MIRAIN – „Blurry”

Гленда Минков и Еммануел Лопес – „Freefalling

Светланка Йорданова - „Standing By The Lake”

Лили-Ан – „Небрежности”

Rada Ilieva – „Море”

Александър Иванов – „Хаос”

Блян – „Стон”

ERROR 404 – „Безвремие”

Елина Миланова - „Не мълчи”

Collapce Within – „Вина”

Наградите в различните категории са в размер на близо 4 000 евро, наред с допълнителни специални награди и професионални възможности за отличените участници. Група или изпълнител, отличени в тазгодишното издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, вече ще имат възможност автоматично да участват в селекцията конкурса „Музикални сезони“, организиран от Българското национално радио (БНР) и МУЗИКАУТОР.

Отличените в рамките на конкурса музиканти ще имат възможност да реализират звукозаписи на своите парчета с подкрепата на Българското национално радио, както и видеоклипове със съдействието на студенти на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Съвместната инициатива на МУЗИКАУТОР и Академията – Talent Hub, отваря пространство, в което младите автори, изпълнители и студентски екипи могат да обменят идеи и да създават аудиовизуални продукти в реална професионална среда.

Четвъртото издание на музикалния фестивал, което се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, ще се състои от 18 до 20 ноември 2026 г. в Дома на културата „Средец“ в София.

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН предоставя възможност за професионална изява и представяне на авторски песни на млади творци от цяла България към по-широка публика в рамките на тридневен музикален фестивал в сърцето на столицата. Инициативата, възродена през 2024 г., се финансира от Културния фонд на МУЗИКАУТОР – институционална платформа за подкрепа на мащабни инициативи, свързани със създаването на българската авторска музика и развитието на културата и творчеството.

Надпреварата продължава традицията на емблематичния форум за млади автори, известен като „Малкия Орфей“, който от началото на 70-те до края на 90-те години на миналия век дава сцена на младите и прогресивни български творци. Днес неговата мисия продължава, за да подкрепя новото поколение български автори, като създава повече възможности за развитие и популяризиране на качествена авторска музика.