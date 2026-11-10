Астрономите откриха нова гигантска планета, а след това тя изчезна: Какво се крие зад тази мистерия

Учени откриха причината за изчезването на гореща планета Юпитер след няколко години наблюдения.

Каква е причината за изчезването на тази планета

С помощта на космическия телескоп TESS астрономите откриха нова планета извън Слънчевата система, обикаляща около звездата TOI-2535 на разстояние около 1000 светлинни години от нас. В продължение на няколко години учените наблюдаваха планетата TOI-2535 b, а след това през март тази година тя изчезна. Но планетите не изчезват просто така. Оказа се, че за това е виновна друга невидима планета, която има силно гравитационно влияние върху TOI-2535 b и затова тя изчезна от зрителното поле на телескопите. Резултатите от изследването са публикувани в The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

TOI-2535 b е горещ Юпитер, газов гигант, който обикаля много близо до своята звезда. Планетата е с размерите на Юпитер, но прави пълна обиколка около звездата си само за 8 земни дни. За сравнение, Меркурий, най-близката планета до Слънцето, прави пълна обиколка около нашата звезда за 88 дни.

TOI-2535 е открита с помощта на транзитния метод: когато планета преминава пред звездата си, яркостта на последната намалява. В продължение на няколко години астрономите наблюдават това преминаване на фона на диска на звездата и планетата внезапно изчезва.

Преди това учените установиха, че планетата TOI-2535, противно на очакванията, преминава пред звездата не по строг график, а със забележими отклонения.

Астрономите са стигнали до заключението, че причината TOI-2535 b да е изчезнала от телескопите е, че е гравитационно повлияна от друга, все още невидима планета, която накланя орбитата на TOI-2535 b.

Изчисленията на астрономите показват, че двете планети причиняват взаимни колебания на орбитите си, подобно на движението на махало, докато то се върти. Това кара планетите да се движат около звездата си под ъгъл и в един момент, с увеличаването на този ъгъл, те стават невидими за земните наблюдатели. Точно това се случи с планетата TOI-2535 b.

Според учените, това е първият път, когато са наблюдавали толкова бърза промяна в ориентацията на орбитата на планета извън Слънчевата система, която е довела до изчезването ѝ от зрителното поле на телескопите.

Изчисленията на астрономите показват, че следващия път планетата TOI-2535 b ще стане видима едва след 30–50 години, но друга скрита планета може да се появи на фона на звездата си много по-рано.

Наскоро астрономите откриха първата планета, обикаляща около бяло джудже. Това е планета от второ поколение, обикаляща около бяло джудже, остатък от угаснала звезда. Именно от веществото на последната се е образувал този свят, който, както отбелязват астрономите, не са очаквали да открият.

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