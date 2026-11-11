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Съдът върна в ареста Никола Бургазлиев, причинил тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг

11 ноември 2026, 16:04 часа 883 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съдът върна в ареста Никола Бургазлиев, причинил тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг

Никола Бургазлиев остава в ареста. Апелативният съд в Бургас постанови най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“ за 19-годишния младеж, подсъдим за трагичния инцидент с АТВ в Слънчев бряг, предава БНТ. Решението идва, след като на 29 октомври Окръжният съд в Бургас замени задържането му с домашен арест и електронно наблюдение. Прокуратурата обаче протестира определението, като настоя Бургазлиев да остане зад решетките. Припомняме, че при тежкия инцидент през август миналата година пострадаха петима души. 35-годишната Христина от Пловдив почина в болница вследствие на тежките си наранявания, а малкият ѝ син Мартин остана с трайни увреждания. Още: Месеци след инцидента: Започва делото за катастрофата в Слънчев бряг

На 3 ноември близки и приятели на потърпевшите протестираха срещу пускането на Бургазлиев под домашен арест. Припомняме още, че Бургазлиев е обвинен в тежко престъпление извършено с евентуален умисъл. Родителите му са полицаи, което даде основание на близките на загиналата и пострадалите да заподозрат съда в по-специално отношение към него. През август Окръжният съд в Бургас прие, че Никола Бургазлиев е употребил марихуана преди тежката катастрофа. Делото срещу него продължава. Още: Близките на Христина, загинала от АТВ излизат на протест: Ядосани са, че Бургазлиев е пуснат вкъщи

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АТВ катастрофа загинала жена Никола Бургазлиев
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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