Краят е по-близо от очакваното? Поредната контузия насочва Мануел Нойер към оттегляне от футбола

През последните години ситуацията за емблемата на Байерн Мюнхен - Мануел Нойер, се развиват по следната схема "една крачка напред, две назад" в не един и два случая. Това продължи и през настоящия сезон, като 40-годишният вратар претърпя поредния си неуспех при победата с 2:1 през уикенда като гост на Майнц. След като се хвърли, за да отбие свободен удар, Нойер получи контузия на крака и трябваше да бъде заменен от Йонас Урбиг.

В Германия: Мануел Нойер може да се пенсионира след края на сезона

Ден по-късно клубът публикува снимка на Нойер с патерици и потвърди, че ще отсъства поне до Нова година, тъй като е с частично разкъсване на сухожилие в десния крак. Тази диагноза допълнително засили натиска върху опитния вратар, който е далеч от най-добрите си дни. Като се има предвид, че Нойер ще отсъства няколко седмици, а договорът му с Байерн изтича това лято, оттеглянето от футбола изглежда като най-вероятният вариант след края на този сезон. Това твърди Флориан Плетенберг от "Sky Germany".

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Все още няма нищо конкретно от страна на клуба или на вратаря, което да сочи, че той определено ще се оттегли или поне ще сложи край на кариерата си в Байерн, но историята на последните му контузии подсказва, че тялото му може би му дава знак, че е време да сложи край. Независимо дали ще се пенсионира това лято или по-късно, Нойер ще остави след себе си безпрецедентно наследство, обхващащо постиженията му както с баварците, така и с германския национален отбор. Той все още разполага с достатъчно време, за да продължи да наставлява и подготвя Урбиг за ролята на бъдещ титулярен вратар под рамката на Байерн, което означава, че все още има много какво да даде на клуба.

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