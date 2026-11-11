Необичайното магнитно поле на Уран озадачава учените от 40 години: Какво стои зад тази мистерия

Еволюцията на магнитното поле на ледения гигант Уран е неразривно свързана с процесите във вътрешността му. Учените смятат, че особените магнитни полета на Уран са резултат от екстремни условия дълбоко в планетата. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Communications Physics, пише Space.

Мистерията с необичайното магнитно поле на Уран

Уран и Нептун, двете най-отдалечени от Слънцето планети, са били посетени само от един космически кораб. Вояджър 2 прелетя покрай Уран през януари 1986 г. и Нептун през август 1989 г. Космическият кораб на НАСА установи, че магнитните полета на ледените гиганти са доста необичайни.

Магнитното поле на Уран е наклонено на 59 градуса спрямо оста на въртене на планетата и не е центрирано спрямо ядрото, а е изместено. Магнитното поле на Нептун е наклонено на 47 градуса спрямо оста на въртене на планетата и е изместено. Магнитното поле на Земята е наклонено само на 11 градуса спрямо оста на въртене и не е изместено спрямо ядрото.

Оста на Уран е наклонена на 97 градуса, което означава, че той обикаля около Слънцето „настрани“. Смята се, че планетата е получила наклона си от сблъсък с изгубена планета. Една от теориите е, че сблъсъкът може да е унищожил магнитното ѝ поле. Магнитното поле на Нептун също е било унищожено, но леденият гигант не е бил ударен от друга планета.

Ново проучване, базирано на компютърни симулации и данни за магнитните полета на планетите, получени от космическия апарат Voyager 2, предлага решение на тази мистерия.

Учените смятат, че странната природа на магнитните полета на Уран и Нептун се крие в начина, по който планетите създават своите магнитни полета чрез динамо ефекта. Този процес се случва поради конвективното движение на електропроводима течност вътре в въртящо се небесно тяло, което му позволява да създава и поддържа мощно магнитно поле. На Земята ролята на такава електропроводима течност се играе от разтопено желязо във външното ядро ​​на планетата.

Вътре в Уран и Нептун има голямо количество летливи вещества, амоняк, водород, хелий, метан и вода, които обграждат твърдо скалисто ядро. Тъй като двете планети имат много по-голяма маса от Земята, вътре в тези планети се създава огромно налягане, както и температура. При такива условия електрическата проводимост на веществото се увеличава с потъването му във вътрешността на планетата, смятат учените.

Вземайки предвид увеличението на електрическата проводимост и химичния състав на тези планети, учените успяха да пресъздадат необичайните магнитни полета на Уран и Нептун с помощта на симулации. Това ни позволи да разберем, че структурата на магнитното поле се развива паралелно с вътрешните процеси в недрата на тези планети.

Нови наблюдения от космическия телескоп Уеб може да предоставят известна подкрепа за тази теория. Но само нов космически кораб, който ще изучава Уран и Нептун отблизо, може да помогне да се определи дали това всъщност е вярно.

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