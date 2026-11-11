В Германия се събужда вулкан, чието изригване ще се усети в цяла Европа

В Западна Германия се намира вулканът Лаах, дълго време погрешно смятан за угаснал. Учените обаче откриват все повече доказателства за неговата активност. Мощно изригване на този вулкан може да има катастрофални последици не само за Германия, но и за голяма част от Европа, според Twoja Pogoda.

Вулканът Лаах

Вулканът се намира близо до град Андернах в провинция Рейнланд-Пфалц. Последното му изригване е било преди приблизително 13 000 години. По това време в атмосферата са били изхвърлени десетки кубически километри пепел и пемза, разпространявайки се из цяла Европа, от Скандинавия до Италия.

Долината на Рейн е била най-силно засегната. Вулканичните отлагания са достигнали дебелина от седем метра на места. Пепелта, попаднала в речното корито, е причинила масивни наводнения. Впоследствие, срутването на вулканичния конус е образувал калдера, която се е напълнила с вода и това се е образуло езерото Лаах.

Въпреки живописния вид на резервоара, изследователите забелязват опасни признаци. По-конкретно, мехурчета въглероден диоксид излизат от дъното близо до югоизточния му бряг. Освен това в региона редовно се регистрират земетресения с малък до среден магнитуд.

Неотдавна учените съобщиха за първите директни доказателства за вулканична активност. Изследователите регистрираха серия от микроземетресения на дълбочина от 10 до 40 километра. Техните източници постепенно се изместват по-близо до повърхността, което може да показва възходящо движение на магмата.

В случай на мащабно изригване, германските градове Кобленц и Бон биха били най-застрашени. Последиците обаче биха могли да се разпространят в цяла Централна Европа. Потенциалните заплахи включват киселинни дъждове, замърсяване на почвата и водата, спад на температурата поради проникване на пепел в атмосферата и значителни селскостопански загуби.

В публикацията се отбелязва, че мощните изригвания на вулканите Пинатубо през 1991 г. и Кракатау през 1883 г. са причинили значително глобално захлаждане. По-конкретно, след изригването на Пинатубо средната глобална температура е спаднала с приблизително 0,5 градуса по Целзий.

„Най-големият проблем е, че въпреки напредналите технологии, не можем точно да предвидим датата на вулканично изригване“, пише изданието.

Както вече стана ясно, учените откриха две магмени камери под вулкана Масая в Никарагуа, всяка от които показва противоположно поведение: по-дълбоката постепенно се запълва с магма, докато по-плитка под активния кратер продължава да губи налягане. Анализът на сателитни данни от 2018 до 2026 г. разкри издигане на повърхността над дълбокия резервоар и увеличаване на обема му с приблизително 2 милиона кубически метра, което показва приток на нова магма.

Междувременно други учени предупреждават, че вулканично мегацунами може да опустоши източната част на Съединените щати. Вулканът Кумбре Веха на Канарските острови се счита за потенциален източник на цунами, тъй като западният му склон постепенно се измества към океана и, ако се срути, може да генерира вълни, способни да достигнат източното крайбрежие на САЩ.

Прочетете също: Учени откриха нещо странно под вулкан, близо до който живеят милиони хора