Глас от БФС за националния отбор: Искаме да използваме инерцията от победата над Люксембург

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев говори специално за Българска телеграфна агенция (БТА) в навечерието на първата среща на националния отбор през настоящата международна пауза. "Лъвовете" ще посрещнат селекцията на Исландия на 13 ноември, петък, в Пловдив, а три дни по-късно ще гостуват на Естония в Талин. Котев коментира предстоящите сблъсъци от Лигата на нациите, като изяви надежда за добър край на кампанията.

Котев изрази надежда и пожела успех на дебютантите

"На първо място искам да изкажа най-искрени съболезнования към близките и семействата на жертвите на вчерашната ужасна трагедия на АМ "Тракия", както и да пожелая бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Колкото до предстоящите две срещи от Лигата на нациите, искаме да използваме позитивната инерция, натрупана след победата над Люксембург, за да завършим настоящата кампания по възможно най-добрия начин", категоричен бе Котев. След това техническият директор на БФС коментира и присъствието на редица млади играчи, които бяха повикани от селекционера Атанас Рибарски.

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"Виждате, че четирима футболисти, които играха за младежкия национален отбор миналия месец, бяха извикани в мъжкия състав сега. Става дума за Пламен Андреев, Росен Божинов, Симеон Шишков и Георги Лазаров. И четиримата бяха част от успеха над Португалия U21. Надявам се да разгърнат своя потенциал и в предстоящите два мача на мъжкия тим", каза още Котев. Преди началото на последните два мача "лъвовете" са с 4 точки - на две след втория Естония и на четири след Исландия, която е на върха в класирането. Така българите трябва да спечелят и двете си срещи, но дори и това може да се окаже недостатъчно за първата позиция.

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