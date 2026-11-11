Нов инцидент на "Тракия": Удариха се джип и товарен камион

Нова катастрофа е станала на автомагистрала "Тракия". Тя идва ден след трагичната верижна катастрофа на автомагистралата, при която загинаха 11 души и десетки бяха ранени. Новият инцидент е станал в района на 81-ви км на платното за Бургас. Блъснали са се джип и товарен автомобил, съобщи БТА, позовавайки се на говорителя на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Движението в района на катастрофата се осъществява в едната лента.

Причината за инцидента

Според полицията вероятната причина за инцидента е, че товарният автомобил е намалил скоростта си на движение, а шофьорът на джипа се е врязал в задната част на камиона.

По данни на ОДМВР - Пазарджик в участъка се извършват ремонтни работи и с необходимата сигнализация е указана по-ниска максимална скоростта.

От днес до 13 ноември, за частични ремонти на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движение в участъка от 3-и до 1-и км на АМ “Тракия“ в Софийска област в платното в посока към столицата. При изпълнението им ще се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата. ОЩЕ: Два дни ремонт на АМ “Тракия“, ето кога и къде

За щастие няма загинали

Този път зъа щастие инцидентът на автомагистралата се е разминал без жертви. Шофьорът на джипа е с охлузни и прорезни рани. ОЩЕ: "Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията": Борисов призова при трагедии политиците да мълчат 24 часа (ВИДЕО)