Няма да повдигат обвинение на задържания румънски шофьор след трагедията на "Тракия"

Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор, задържан след тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", съобщиха от държавното обвинение.

Мъжът беше задържан за срок от 24 часа, но след като бъде разпитан повторно, ще бъде освободен.

Румънският водач се оказа в началото на първата верижна катастрофа край Ямбол, при която загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Още: Кой носи отговорност за трагедията на АМ "Тракия": Емилия Милчева в Студио Actualno (ВИДЕО)

По-рано днес директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров съобщи за задържането на шофьора. По думите му румънският камион вероятно се е движил с много ниска скорост или е навлизал в пътното платно от аварийната лента.

За изясняване на обстоятелствата около тежкия инцидент ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба.